De politie heeft maandagavond een gestolen bestelwagen klemgereden op de E313 in Tongeren, na een lange achtervolging vanuit Antwerpen. Tijdens de achtervolging loste de politie ook enkele waarschuwingsschoten.

De politie ging achter de dief aan die een bestelwagen had gestolen in Antwerpen. De achtervolging stopte pas in Tongeren, waar het voertuig door de lokale politie werd gestopt met “stop sticks”.

De man achter het stuur werd overgedragen aan de wegpolitie en naar het cellencomplex in Antwerpen gebracht. Bij de actie vielen geen gewonden.