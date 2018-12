Vuurwerk eist slachtoffers in Nederland

Nederlanders hebben ook dit jaar massaal vuurwerk aangekocht om af te steken op oudejaar, maar dat loopt niet altijd goed af. In Friesland viel een dodelijk slachtoffer en in Breda raakten twee kinderen gewonden.

De kinderen raakten gewond toen een ruit van een woning sneuvelde door zwaar vuurwerk, vermoedelijk een mortierbom. De kinderen zijn door ambulances meegenomen. Een van de kinderen werd met spoed weggebracht. Er is nog niets bekend over de aard van het letsel.

De politie heeft een persoon aangehouden, meldt de lokale nieuwssite BN/De Stem.

Ook twee auto’s raakten beschadigd door het vuurwerk.

Eerder op de avond viel ook al een dodelijk slachtoffer in het Friese Morra, vermoedelijk door vuurwerk. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie heeft de omgeving afgezet in verband met het onderzoek.

Meer vuurwerk verkocht

Nederlanders hebben dit jaar 70 miljoen euro uitgegeven aan vuurwerk. Dat is meer dan de voorgaande twee jaren, toen er voor 68 miljoen euro vuurwerk over de toonbank ging.

Het meeste geld ging naar zogeheten compound-vuurwerk. Dat is gekoppeld sierwerk dat maar één ontsteking hoeft en dan een kleine vuurwerkshow geeft, aldus Leo Groeneveld van de Belangenvereniging Pyrothechniek Nederland.

Het vaakst verkocht zijn de gewone rotjes, als astronautjes en kanonslagen. Gewone vuurpijlen bleken dit jaar minder in trek, volgens Groeneveld door alle ellende met de lanceerstandaard die dit jaar voor het eerst verplicht is.