Londen verhuist patrouilleschepen uit Middellandse Zee naar Kanaal

De Britse regering heeft twee patrouilleschepen uit de Middellandse Zee naar het Kanaal teruggeroepen, nu meer en meer vluchtelingen op eigen kracht het Kanaal proberen oversteken.

Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid maandagavond bekendgemaakt na een crisisbijeenkomst in Londen, omtrent het toenemend aantal migranten dat vanuit Frankrijk probeert met kleine bootjes de Engelse kust te bereiken.

Een van beide schepen opereert in de Middellandse Zee in een humanitaire missie van de Europese grenswacht Frontex. De twee teruggeroepen schepen voegen zich bij drie andere die reeds in het Kanaal opereren.

‘Het gaat om het beschermen van mensenlevens maar ook om het beschermen van onze grenzen’, aldus Javid, die zondag met zijn Franse collega Christophe Castaner had afgesproken de bilaterale samenwerking te versterken in de strijd tegen het fenomeen door onder meer het aantal patrouilles op te voeren.

Brexit

Volgens het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken hebben dit jaar 539 mensen geprobeerd het Kanaal tussen Engeland en Frankrijk in bootjes over te steken, sinds oktober alleen al 434 mensen. De Franse kustwacht heeft 227 migranten tegengehouden.

Maandagochtend werd nog een groep van twaalf vluchtelingen opgepakt, onder wie een 10-jarige jongen, nadat ze aan land kwamen in Greatstone, ten zuiden van Dover. Zondag waren ook al zes Iraniërs aangetroffen op het strand van Kingsdown nadat ze met een bootje het Kanaal waren overgestoken.

Volgens een reportage van de BBC zouden mensensmokkelaars migranten die naar het Verenigd Koninkrijk willen zeggen dat ze daar zo snel mogelijk moeten geraken omdat dit na de Brexit moeilijker zou gaan.