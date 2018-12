Sydney luidde het nieuwe in met meer dan een miljoen mensen langs de wereldberoemde haven om het grootste vuurwerk te bekijken dat de Australische stad ooit had gezien.

Onweersbuien eerder in de avond hielden de vele toeschouwers niet tegen. Want na al die jaren heeft de Sydney Harbour Bridge een goede reputatie opgebouw meer dan 100.000 vuurwerkeffecten die de hemel van Sydney verlichten. Op een groot scherm was er een eerbetoon aan de Queen of soul te zien, Aretha Franklin.

Tijdens het spektakel wordt er volgens de organisatoren in twaalf minuten tijd acht en een half ton vuurwerk afgestoken, dat is 500 kilo meer dan vorig jaar.