1.000 klassiekers van Radio 2 kent ook dit jaar geen nieuwe aanvoerder

‘Bohemian rhapsody’ van de Britse groep Queen is onverwoestbaar. Voor de achtste keer kozen de luisteraars van Radio 2 het epische rocknummer uit 1975 als hun favoriet in de 1.000 klassiekers. ‘Dancing queen’ van Abba op nummer twee en ‘Thriller’ van Michael Jackson op drie vervolledigen het podium van de twaalfde editie.

De lijst anno 2018 bevat nummers uit negen decennia met een sterke vertegenwoordiging van de jaren tachtig en zeventig. ‘In the mood’ van Glenn Miller uit 1939 is de oudste klassieker.

Queen wint ook het pleit als populairste artiest met liefst veertien nummers in de lijst, een duet met David Bowie zorgt nog voor een vijftiende notering. Ook hier kaapt Abba zilver weg met dertien nummers in de lijst.

De 1.000 klassiekers telde 162 Vlaamse producties en 159 Nederlandstalige nummers. Will Tura komt negen keer voor in de lijst, Clouseau acht keer, even goed als noorderbuur Marco Borsato.

De sterkste stijger dit jaar is ‘Hallelujah’ van Leonard Cohen, dat 744 plaatsen wint en van 992 naar 248 springt. ‘Happy’ van Pharrell Williams uit 2013 is op plaats 171 de hoogste nieuwkomer.

De top 10:

1. ‘Bohemian rhapsody’ - Queen (=)

2. ‘Dancing queen’ - Abba (5)

3. ‘Thriller’ - Michael Jackson (53)

4. ‘Child in time’ - Deep Purple (2)

5. ‘You’re the first, the last, my everything’ - Barry White (3)

6. ‘Hotel California’ - The Eagles (7)

7. ‘Summer of ‘69’ - Bryan Adams (4)

8. ‘Suspicious minds’ - Elvis Presley (12)

9. ‘Africa’ - Toto (37)

10. ‘The winner takes it all’ - Abba (8)