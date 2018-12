Mayweather verdient bijna 8 miljoen euro in twee minuten

De Amerikaanse bokslegende Floyd Mayweather heeft er maandag in het Japanse Saitama in een exhibitiekamp tegen kickbokser Tenshin Nasukawa geen gras over laten groeien.

De 41-jarige Mayweather won het duel met de Japanner zonder veel problemen: de 20-jarige Nasukawa ging in de eerste ronde driemaal tegen het canvas. Na twee minuten moest hij zich al gewonnen geven. Mayweather verdiende negen miljoen dollar met het kamp, ofwel 7,8 miljoen euro.

De officieel gestopte profbokser is ongeslagen in vijftig profduels en won titels in vijf verschillende gewichtsklassen. Vorig jaar keerde hij terug in de ring, voor een lucratief boksgevecht met de Ierse kooivechter Conor McGregor. Hij hield daar een slordig 240 miljoen euro aan over. De Amerikaan heeft in zijn carrière al meer dan een miljard verdiend met zijn sport.

Floyd Mayweather just made $9 million to destoy a Japanese kickboxer in Japan pic.twitter.com/xBSxzMIcoh — Athlete Swag (@AthleteSwag) December 31, 2018

Foto: EPA-EFE