Nederlandse monniken brouwen ‘groene’ trappist

De Nederlandse trappistenbrouwerij van Koningshoeven zet alles op alles om zo duurzaam mogelijk bier te brouwen. De monniken investeren daarom in een ecologisch waterzuiveringssysteem.

Het commerciële succes van het trappistenbier had voor de monniken een negatieve bijsmaak. Ze vonden dat het financiële gewin de overhand kreeg op de spiritualiteit. ‘We bidden zeven keer per dag tot God en danken hem voor zijn creatie, maar we deden niets tegen de vervuiling’, zegt broeder Isaac aan The Guardian. ‘We moesten ons geloof in duurzaamheid vertalen.’

Daarom begonnen ze na te denken over hun waterverbruik. Koningshoeven werd de eerste brouwerij in West-Europa die werkt met een filtersysteem gebaseerd op planten. Zo willen de monniken vermijden dat zeven liter water verspild wordt per liter gebrouwen bier.

Serre

In een grote serre worden zeventig verschillende soorten planten gebruikt om het gebruikte water te zuiveren. De interactie van micro-organismen van de wortels en bacteriën in het water zorgen ervoor dat het water gezuiverd wordt en opnieuw kan worden gebruikt.

De waterzuiveringsinstallatie van brouwerij Koningshoeven. Foto: Hollandse Hoogte / Dolph Cantrijn

De monniken hopen met dit systeem elke zeven uur 450.000 liter water te zuiveren, zonder menselijke tussenkomst. De brouwerij haalt ook 43 procent van de elektriciteit van zonnepanelen en de monniken verplaatsen zich in elektrische wagens. De monniken willen in de toekomst nog verder gaan. ‘We willen ook urine kunnen omvormen tot drinkwater’, zegt broeder Isaac. ‘Ik voel een grote verantwoordelijkheid tegenover de toekomstige generaties, en we moeten hen een propere wereld achterlaten.

De abdij Koningshoeven ligt in Berkel-Enschot nabij Tilburg, dichtbij de Belgisch-Nederlandse grens. Het is één van de twaalf plaatsen ter wereld waar trappist gebrouwen wordt. Alleen bier dat binnen de muren van een trappistenabdij gebrouwen wordt, kan als trappist worden omschreven.

In België zijn er zes trappistenbrouwerijen, Nederland telt er twee, en Oostenrijk, Frankrijk, Italië en de Verenigde Staten tellen er elk één.