Beerschot Wilrijk ontslaat speler die positief testte op drugs

KFCO Beerschot Wilrijk heeft Faysel Kasmi ontslaan. De 23-jarige middenvelder heeft vorige week zondag een positieve drugstest afgelegd tijdens een alcoholcontrole in Antwerpen.

De Antwerpse verkeerspolitie hield vorige week zondag in de vroege uurtjes een alcoholcontrole op de Oude Leeuwenrui, vlakbij het Schipperskwartier. Eén van de bestuurders die aan de kant werden gezet, was Faysel Kasmi van KFCO Beerschot Wilrijk. Hij blies positief en bleek 0,37 mg/l alcohol in zijn bloed te hebben. Een speekseltest wees bovendien uit dat hij drugs had gebruikt.

De club heeft nu besloten om zijn contract met onmiddellijke ingang te verbreken. De middenvelder behoort niet meer tot de kern en vertrekt woensdag dus niet mee op stage.

'Ik heb me gedragen als een achterlijke idioot en ik betaal daar nu de prijs voor. [...] Ik had beter moeten opletten: ik kwam terecht tussen de verkeerde mensen op het verkeerde moment en ik nam de verkeerde beslissing door een drankje aan te nemen waarvan ik had moeten weten dat ik het opzij had moeten schuiven', schreef Kasmi woensdag in een open brief. 'Maar ik verstop me niet achter excuses: ik heb het verkloot en niemand anders. Ik heb mijn familie, mijn club en mijn managers volledig in de steek gelaten door één heel erg idiote beslissing.'

Bij Beerschot Wilrijk kwam Kasmi, die een verleden heeft bij onder meer Lierse en Standard, dit seizoen nog maar weinig aan bod. Hij was een van de nieuwkomers op het Kiel en had een contract van een jaar.