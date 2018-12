Gewezen leider van Amerikaanse troepen in Afghanistan: 'Trump is een leugenaar zonder moreel besef'

Stanley McChrystal, viersterrengeneraal op rust en voormalig bevelhebber van de Amerikaanse troepen in Afghanistan, heeft in een interview hard uitgehaald naar Donald Trump. Hij noemde de Amerikaanse president onder meer 'een leugenaar'.

'Ik geloof niet dat hij de waarheid spreekt', verklaarde de voormalige topman uit het Amerikaanse leger in het ABC-programma This week. 'Hij is een leugenaar, zonder moreel besef.'

'Alle Amerikanen zouden voor de spiegel moeten gaan staan en zich luidop afvragen waar ze voor staan. Waar Amerika voor staat. Ben ik echt bereid om onaanvaardbare zaken te aanvaarden, te negeren gewoon omdat daardoor andere zaken verwezenlijkt worden die ik wel leuk vind? Willen we geregeerd worden door iemand zo louche dat we er niet eens een zakendeal mee zouden willen sluiten? Ik denk het niet, ik denk dat dat in contrast staat met wie wij zijn. In tijden als deze is het dus nodig om een standpunt in te nemen.'

McChrystal reageerde ook op het ontslag van minister van Defensie James Mattis (die eerder deze maand opstapte omdat hij het niet eens was met Trump in verband met de terugtrekking van de troepen uit Syrië). 'Als iemand zo toegewijd als Mattis opstapt, moeten we toch even stilstaan bij de reden van zijn ontslag. Waarom deed hij het? We moeten ons dan afvragen wat voor een opperbevelhebber we hebben.'