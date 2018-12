Voor wie oudejaar maar opgeklopt gedoe vindt

U heeft geen zin om vanavond geforceerd vrolijk te gaan doen en laat oudejaar maar voor wat het is? Dan kunt u de avond doorbrengen met Michael Van Peel, John Travolta of Niels Destadsbader. Aan u de keuze.

VAN PEEL OVERLEEFT 2018

Canvas, 21.00-22.35 uur

De wereld is aan de clowns. Het mag niet gezegd, maar Michael Van Peel doet het toch. Er is dan ook bijna niemand te vinden die zo nagels met koppen kan slaan als deze stand-upcomedian. Na dit jaaroverzicht houdt hij er – helaas – mee op.

SATURDAY NIGHT FEVER

Canvas, 23.45-1.40 uur

Canvas focust een avond op acteur John Travolta, met een documentaire over de dansfilm en daarna ook de film zelf. Er ligt veertig jaar tussen het maken van beide.

NIELS 30

VTM, 22.45-0.00 uur

Niels Destadsbader is dertig geworden, heeft het Sportpaleis gevuld en is de best verkopende Vlaamse artiest van het moment. U kunt gewoonweg niet om hem heen. Tenzij u zapt, natuurlijk.