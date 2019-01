De vloek van de nieuwsjaarsbaby

Jorn Van Thillo werd geboren op 1 januari. Hij krijgt elk jaar weer vuurwerk en een kater op zijn verjaardag. Toch heeft hij het gevoel dat hij iets mist.

Wie op 1 januari geboren is, moet zijn hele leven zijn verjaardag delen met een van de grootste feesten van het jaar. Ziedaar, het lot van de nieuwjaarsbaby.

'Nummer één voor '84', kopte De Nieuwe Gazet. Samen met twee andere baby's beet ik op 1 januari 1984 de spits af van het veelbesproken Orwelljaar. Het besef dat ik altijd zou jarig blijven op 1 januari groeide pas later.

Miljoenen mensen vieren de overgang van oud naar nieuw. Groots. Met vuurwerk. Veel drank. Lawaai. Zelfs mensen die Nieuwjaar overroepen vinden, doen altijd wel iets, zoals 'gezellig iets bestellen' of 'met de kinderen thuisblijven’. Maar nooit zeggen ze: misschien moeten we gewoon je verjaardag vieren.

De dag na oudjaar, 1 januari dus, liggen ze ofwel in bed met een kater, ofwel moeten ze bij de oma taart gaan eten. Wie dan een verjaardagsfeest geeft, is eraan voor de moeite. Iedereen is uitgefeest. De enkelingen die opdagen, vragen zich met kleine oogjes af wanneer ze naar huis mogen. Het is het feest teveel. 1 januari is de meest eenzame verjaardag.

Nochtans is niet alles kommer en kwel. Niet iedereen staat als pasgeborene in de krant (zowat elk nieuw lief krijgt van de ouders de krantenknipsels te zien). Niet iedereen krijgt vuurwerk op zijn verjaardag. Een kind zou denken dat het speciaal voor hem is. En opvallend veel mensen kijken op bij het horen van de datum. 'Echt?', vragen ze dan. 'Ja, echt. Maar superleuk is het niet'. Ideaal voer voor smalltalk.

Niemand vergeet je verjaardag. Alleen verdrinken de verjaardagskaarten in de kerstkaarten. En de verjaardagswensen in de nieuwjaarswensen. Niemand geeft zes kussen, of twee knuffels. Dat zou raar zijn. Alle cadeaus van het jaar worden in één maand tijd gegeven. Vermoedelijk is ook het budget minder, want iedereen moet cadeaus krijgen. Niet dat cadeaus belangrijk zijn.

Allemaal overdreven? Ongetwijfeld. Maar toch deze tip. Kent u iemand die op 1 januari jarig is? Stuur dan eerst 'gelukkige verjaardag!'. En in kleine letters: O ja, ook nog een gelukkig nieuwjaar zeker.