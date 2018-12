Bel20 bij tien slechtste beurzen

De Bel20 verloor dit jaar 18,46 procent aan waarde. Dit decennium was alleen 2011 een slechter beursjaar.

Op de laatste handelsdag van het jaar, die tot 14 uur duurde, kon de Brusselse beursindex nog een winst van ruim 1 procent neerzetten. Daardoor bleef het jaarverlies over 2018 net iets minder zwaar dan dat van 2011, toen de index 19,20 procent verloor. Daardoor is 2018 dus net niet het slechtste beursjaar van het decennium geworden, maar de index zette wel de slechtste prestatie in zeven jaar neer.

Opmerkelijke uitblinker op de laatste beursdag was Bpost, dat 5,47 procent aan waarde won. De dagprestatie van het aandeel staat in schril contrast met de koersontwikkeling over het hele jaar. Bpost is de hekkensluiter van de index, met een jaarverlies van 68,47 procent.

De Bel20 hoorde het afgelopen jaar bij de slechtste tien beursindices ter wereld. Slechts negen indices deden het minder goed. Absolute hekkensluiter is de beurs van Dubai, die bijna een kwart van zijn waarde moest inleveren. Shanghai en Athene deden het nauwelijks minder goed. Ook de beurzen van Ierland, Oostenrijk en Luxemburg behoren tot de slechtst presterende ter wereld.

Wie geld wilde verdienen, moest dit jaar in Johannesburg zijn. De lokale index steeg met 28 procent. Ook de beurzen van Qatar, Tunesië, Brazilië en Abu Dhabi deden het uitstekend. De prestaties zijn wel telkens gemeten in lokale munt. In euro gemeten ziet het lijstje er lichtjes anders uit. Dan is niet Dubai de slechtst presterende beurs, maar Argentinië. Johannesburg blijft wel de winnaar.