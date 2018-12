1. Minder niet-werkende werkzoekenden in Vlaanderen

De VDAB houdt het aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) bij. Dat zijn werkzoekenden met de hoogste graad van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. Het aantal NWWZ’s daalde afgelopen jaar met 7,9 procent (cijfers november 2018). Vooral in West- en Oost-Vlaanderen daalde het aantal NWWZ’s sterk, met respectievelijk 8,3 procent en 9,1 procent. Het aantal NWWZ’s in Vlaanderen ligt nu op 186.465.

Eerder deze maand schreef deze krant dat 70,1 procent van de 20- tot 64-jarigen aan het werk is. Dat cijfers is nog nooit zo hoog geweest: een recordaantal Belgen is dus aan het werk. Voor het eerst is ook meer dan de helft van de 55-plussers aan het werk. In Vlaanderen is de werkgelegenheidsgraad 77,8 procent, in Wallonië 63,6 procent en in Brussel 60,7 procent.

2. We dragen vaker veiligheidsgordel

In november kwam veiligheidsinstituut Vias met goed nieuws: het percentage Belgen dat zijn veiligheidsgordel draag in België is nog nooit zo hoog geweest. 95 procent van de personen vooraan in de wagen doet de veiligheidsgordel om, 86 procent van de inzittenden achteraan. Op vijftien jaar tijd is het aandeel van inzittenden vooraan die hun gordel droegen met liefst 38 procentpunt gestegen. Overigens doen de vrouwen de gordel iets vaker om dan mannen. Hoe hoger de snelheidslimiet, hoe meer de gordel wordt gedragen.

3. Aantal verkeersdoden in België nooit zo laag

In de eerste negen maanden van dit jaar is het aantal verkeersdoden in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar gedaald met 5 procent. Er vielen zestien doden minder: nog nooit waren er minder dodelijke verkeersslachtoffers. Vooral in Antwerpen daalde het aantal verkeersdoden fors, met 24. In Limburg steeg het aantal verkeersslachtoffers dan weer met 14.

4. Meer ritten met de trein

Vandaag nog op de voorpagina van De Standaard: het totale aantal ritten met de trein is in 2018 voor het tweede jaar op rij met ruim drie procent toegenomen, ondanks historisch lage tevredenheidscijfers en een verslechterde stiptheid. Er kwamen dit jaar acht miljoen ritten bij, in totaal zijn dat er nu 243 miljoen. De cijfers kaderen in het nieuwe vervoersplan van de NMBS. Waar het treinaanbod toenam, volgden de reizigers afgelopen jaar in groten getale.

5. Minste neerslagdagen

Sinds het begin van de metingen in 1833 kende België nooit minder neerslagdagen dan afgelopen jaar, zei VTM-weerman David Dehenauw (ook meteoroloog bij het KMI) vorig week op Twitter. De officiële statistieken zijn er nog niet, maar volgens de weerman zit het aantal neerslagdagen dit jaar tussen de 141 en 143. Het record is 153 dagen in 1912. Toegegeven: dit record was misschien aangenaam, maar is dat misschien veel minder op de lange termijn.

6. Recordbedrag voor Belgische groeibedrijven

De niet-beursgenoteerde tech- en biotechtbedrijven haalden afgelopen jaar dubbel zo veel geld op dan het jaar ervoor, wat ook al een recordjaar was. Binnenlandse en buitenlandse investeerders pompten 728 miljoen euro in Belgische groeibedrijven. Dat schreef De Tijd dit weekend. ‘Buitenlandse investeerders vinden steeds meer de weg naar Belgische start-ups en scale-ups,’ schrijft de krant.

7. Nooit eerder zoveel Erasmus-studenten

In het academiejaar 2017-2018 trok een recordaantal van 5.789 Vlaamse studenten naar het buitenland voor een deel van hun studie, blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Dat is bijna 80 procent meer dan 10 jaar geleden. Gemiddeld trekt een student voor 4,7 maanden naar het buitenland in het kader van de studies of 3,7 maanden in het kader van een stage. Vlaamse studenten trekken in de eerste plaats naar Spanje (944), daarna kiezen ze voor Frankrijk (821) en Nederland (569).