Theo Francken krijgt poederbrief: 'Dat mensen zo ver gaan, toont aan dat er wat mis is'

De woning van Theo Francken in Lubbeek is in quarantaine nadat de voormalige staatssecretaris een poederbrief heeft geopend. Niemand mag het huis uit en het medisch interventieplan is in werking gesteld.

Theo Francken (N-VA), zijn vrouw en kinderen zitten vast in hun woning in Lubbeek, nadat hij in zijn bureau een brief heeft geopend met poeder in.

'Laten we hopen dat het vals alarm is. De kans dat het echt antrax is, is heel klein', zegt Francken via een liveboodschap op Facebook. 'Maar het feit dat mensen dit doen en zo ver durven gaan, dat toont aan dat er wat mis is. Ik hoop dat media, dokters en politici nu eens goed nadenken over waarmee ze bezig zijn.'

Francken: 'Dit zijn dingen die er zwaar over zijn. Men zaait haat. Men beeldt mij af als nazi, zoals de jongeren van Ecolo hebben gedaan. Op die manier krijg je mensen die helemaal gek zijn, en gekke dingen doen. We hebben dat op het kabinet ook al gehad, meermaals zelfs. Bommeldingen, poederbrieven. Maar thuis, dat nog nooit.'

Niet eerste poederbrief

Begin dit jaar had Francken ook al eens af te rekenen met een verdachte brief, toen met poeder en een kogel erin. Die kwam echter aan op zijn kabinet als toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie, niet bij hem thuis. Na enkele uren werd het kabinet toen weer vrijgegeven.

Hoe lang de familie-Francken nu binnen moet blijven, valt moeilijk te voorspellen. 'Prettig is dit alvast niet', zo vervolgt de politicus in zijn videoboodschap. Naast Francken en zijn gezin zijn ook twee medewerkers van hem getroffen door de quarantainemaatregel. Zij waren samen met hem nog aan een dossier aan het werken.

Francken was tot voor kort staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Vanuit die positie werkte hij zich op tot de populairste politicus van Vlaanderen. Door zijn soms harde uitspraken, onder meer op Twitter, krijgt hij echter ook veel kritiek. Onder meer van viroloog Marc Van Ranst, die waarschijnlijk de dokter is naar wie Francken in zijn videoboodschap verwijst.

Voorlopig niemand onwel

Als gevolg van de poederbrief bij N-VA-politicus Theo Francken is het medisch interventieplan in werking gesteld, maar is er voorlopig niemand onwel geworden. De verdachte brief was naar het gemeentehuis van Lubbeek gestuurd, maar werd pas bij Francken thuis geopend.

'Het gaat om een brief die deze voormiddag was aangekomen op het gemeentehuis en die meneer Francken heeft meegenomen naar huis en daar heeft geopend', zegt commissaris Walter Vranckx van de lokale politie.

'Al de mensen die in aanraking zijn gekomen met de brief, zullen nu medisch onderzocht moeten worden. Het gaat dan om meneer Francken en zijn gezin, en de politiemensen die ter plaatse zijn gegaan maar ook om de mensen op het gemeentehuis die de brief aangeraakt hebben. We moeten nog nakijken om wie dat gaat.'

Parket ingeschakeld

De brandweer is inmiddels ter plaatse met een chemische interventieploeg en de civiele bescherming is onderweg om de brief op te halen en de inhoud te onderzoeken. 'Voorlopig is er niemand onwel geworden en vertoont niemand enige symptomen, dus we hopen dat het iets onschuldig was', gaat de korpschef voort. 'Natuurlijk zijn het Leuvense parket en de federale gerechtelijke politie ook op de hoogte gebracht en wordt er een onderzoek ingesteld naar de afzender.'