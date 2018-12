Staatsblad was maar één keer dikker dan in 2018

Het Staatsblad telde dit jaar 7 procent minder pagina’s dan in 2017. Toch was het de op een na dikste jaargang van deze eeuw.

De 188ste jaargang van het Belgisch Staatsblad telde 108.622 pagina’s. De uitgave van vandaag, de laatste dag van het jaar, deed het aantal nog flink oplopen. De extra dikke editie bevatte 1.700 bladzijden. Een lange lijst met de betaalde mandaten van alle Waalse mandatarissen nam heel wat ruimte in beslag. Toch was de jaargang 2018 zo’n 7 procent dunner dan die van vorig jaar. Maar dat goede nieuws is relatief, want in 2017 was het Staatsblad dikker dan ooit. De jaargang 2018 bevat opnieuw meer dan honderdduizend pagina’s. Dat is nog maar drie keer eerder gebeurd.

Het aantal pagina’s wordt gezien als een indicator voor de complexiteit van de Belgische wetgeving. Die neemt snel toe. Begin deze eeuw kon het Staatsblad nog volstaan met minder dan vijftigduizend pagina’s. Nu zijn het er dus ruim dubbel zoveel. De Limburgse afdeling van ondernemersorganisatie Voka houdt de omvang van het Staatsblad jaar na jaar bij. ‘In 2018 wordt de pijnlijke grens van honderdduizend bladzijden weer ruimschoots overschreden’, schrijft Voka-Kamer van Koophandel Limburg in een persbericht. ‘De cijfers spreken voor zich en zijn bijna lachwekkend. Bijna, want in de realiteit is het eerder om te huilen’, aldus gedelegeerd bestuurder Johann Leten. Ervan uitgaande dat je drie minuten nodig hebt om een pagina te lezen, zou de jaargang 2018 leesvoer bieden voor 226 dagen.

Wilfried Verrezen, directeur van het Staatsblad, wijst tegenover Belga op andere oorzaken voor de toegenomen omvang. Dat de jaargangen dikker worden, komt onder meer omdat er meer teksten in het Duits vertaald worden, en omdat publicaties vaker kant-en-klaar worden aangeleverd. Zij bevatten meestal meer open ruimte dan de normale lay-out van het Staatsblad en palmen dan ook meer pagina’s in.

In 2015 zag het er nog naar uit dat het de goede kant op ging met de administratieve vereenvoudiging. Na twee dikke jaargangen met meer dan honderdduizend pagina’s zakte het aantal bladzijden toen met 24 procent. Ook het jaar daarop bleef het Staatsblad onder de grens van honderdduizend pagina’s. Maar de jaargang van 2017 was 27 procent dikker dan die van het jaar voordien. ‘De daling van 2015 blijkt weinig duurzaam te zijn geweest’, stelt Leten vast.