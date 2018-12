Steve Darcis wint eerste partij na meer dan jaar blessureleed

Steve Darcis heeft maandag na meer dan een jaar blessureleed een zege geboekt op het ATP-toernooi in het Indiase Pune (hard/527.880 dollar). Hij plaatste zich voor de tweede ronde door de Spanjaard Roberto Carballes Baena (ATP 73) in twee sets te verslaan: 6-3 en 6-4 na 1 uur en 35 minuten.

Het was de eerste wedstrijd met inzet na meer dan een jaar afwezigheid voor de 34-jarige Luikenaar, die in Pune een beschermde ranking heeft. Darcis kwam het voorbije seizoen niet in actie wegens problemen met zijn elleboog. Hij werkte zijn laatste wedstrijd af tijdens de finale van de Davis Cup tegen Frankrijk in november 2017.

In de tweede ronde treft Darcis de winnaar van het duel tussen de Amerikaan Michael Mmoh (ATP 103) en thuisspeler Prajnesh Gunneswaran (ATP 110).

Ruben Bemelmans (ATP 119) strandde zaterdag in Pune in de eerste kwalificatieronde. Hij ging in drie sets onderuit tegen de Oostenrijker Sebastian Ofner (ATP 184): 5-7, 6-3 en 6-1.