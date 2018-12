Serena Williams wint bij rentree in Hopman Cup, maar Verenigde Staten verliezen wel van Griekenland

Serena Williams (WTA 16) heeft maandag op de Hopman Cup in het Australische Perth de Griekse Maria Sakkari (WTA 41) met 7-6 (7/3) en 6-2 verslagen. Het was voor de Amerikaanse 23-voudige grandslamkampioene de eerste wedstrijd sinds de verloren finale van de US Open in september.

De zege van Williams volstond echter niet voor de VS om het duel met Griekenland te winnen. Eerder op de dag ging Frances Tiafoe (ATP 39) met 6-3, 6-7 (3/7) en 6-3 onderuit tegen Stefanos Tsitsipas (ATP 39). In het dubbelspel moesten Williams en Tiafoe met 1-4, 4-1 en 4-2 hun meerdere erkennen in hun Griekse opponenten.

Dinsdag kan het Amerikaanse duo zich in groep B herpakken tegen titelhouder Zwitserland. Roger Federer en Belinda Bencic wonnen zondag met 3-0 van Groot-Brittannië (Cameron Norrie/Katie Boulter). De Britten haalden het zaterdag met 2-1 van Griekenland.