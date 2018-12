Oppositie én regime eisen allebei al verkiezingswinst op in Congo

Terwijl in Congo de stemmen van de zondag gehouden verkiezingen nog druk worden geteld, eisen zowel oppositie als het regime in Kinshasa de overwinning al op. Op de eerste officiële, gedeeltelijke resultaten is het zeker nog wachten tot dinsdag.

Het kamp van oppositiekandidaat Felix Tshisekedi zegt maandag dat de eerste resultaten erop wijzen dat Tshisekedi in een nek-aan-nekrace is verwikkeld met Martin Fayulu, de andere belangrijke oppositiekandidaat. Beiden zouden volgens de campagnemanager van Tshisekedi ruim veertig procent van de stemmen binnengehaald hebben. Emmanuel Ramazani Shadary, door huidig president Joseph Kabila aangewezen als dienst opvolger, zou slechts 13 procent van de kiezers kunnen overtuigd hebben.

Tijdens een persconferentie die het kamp-Ramazani maandagochtend belegde, klonk echter net het tegenovergestelde. Zonder specifieke cijfers te noemen zei Nehemie Mwilanya, stafchef van Kabila, dat hij er ‘absoluut zeker’ van is dat Ramazani de verkiezingen gewonnen heeft. ‘Voor ons staat de overwinning al vast’, zei hij.

De volledig tegengestelde claims volgen op de chaotische stembusgang van zondag, die werd gekenmerkt door logistieke problemen en minstens twee, mogelijk vier doden. In de steden Beni, Butembo en Yumbi mochten bovendien meer dan 1,2 miljoen Congolezen hun stem niet uitbrengen, officieel wegens ebola en etnisch geweld. Terwijl de overwinning aan meerdere zijden al wordt opgeëist, is het tellen echter nog druk aan de gang. Hoewel het stemmen gebeurde met computers, gebeurt dat manueel. De kiescommissie maakt de eerste officiële, gedeeltelijke resultaten naar verwachting dinsdag bekend.

Seksueel geweld

Het tellen van de stemmen in een stembureau in Kinshasa Foto: EPA-EFE

Toch meldt het Franse persagentschap AFP dat verschillende kiesbureaus in de steden Kinshasa en Goma al resultaten hebben bekendgemaakt. In één stemkantoor in Goma zou oppositiekandidaat Martin Fayulu 65 procent van de stemmen gehaald hebben. Tshisekedi en Ramazani strandden er allebei op 15 procent. Ook in twee reeds getelde stembureaus in hoofdstad Kinshasa zou Ramazani als populairste kandidaat uit de bus gekomen zijn. Minder dan de helft van het aantal stemgerechtigden daagde er op.

Tegelijk blijven er ook meldingen over ongeregeldheden binnenkomen. De waarnemingsmissie van de katholieke kerk meldt aan AFP dat waarnemers werden geweerd uit verschillende stembureaus. ‘Daarbij is tegen sommige van onze waarnemers ook geweld gebruikt, zelfs seksueel geweld’, meldt ze.

Volgens Reuters zouden zo goed als alle mobiele internetverbindingen in Kinshasa en Goma sinds maandag offline zijn. Of er een verband is met de presidentsverkiezingen, is niet duidelijk.