Vergeten ijskelder onder Londen wordt toeristische attractie

Regent’s Park, een van de grootste parken van Londen, heeft er een attractie bij. Even ten zuiden van het park, in de prestigieuze Marylebonewijk, werd afgelopen zomer tijdens werken aan Park Crescent West een ijskelder ontdekt.

Hij zat onder een groot terras en was zo goed als vergeten. ‘We wisten dat er in die omgeving ergens een ‘ijshuis’ moest zitten,’ zegt archeoloog David Sorapure in The Guardian, ‘maar de ingang was verloren gegaan, net als onze kennis over de grootte ervan’.

De ontdekking verliep moeizaam, omdat de ijskelder in de Tweede Wereldoorlog vol puin van de bombardementen werd gestort. Het duurde drie maanden voor de kelder weer leeg was en vastgesteld werd dat hij in uitstekende staat verkeert, ook al dendert de Jubilee Line van de Londense metro er nauwelijks tien meter lager onderdoor.

De ontdekking brengt een oude gewoonte weer onder de aandacht. Ook vóór er elektriciteit was, wilden mensen wel een gekoeld drankje drinken. Overal in Europa werden dus stukken ijs uit bevroren vijvers gehakt en ondergronds bewaard, tot een eind in de lente. De kelder in Londen was een commerciële onderneming: hij werd gebouwd rond 1780 en er werd ijs opgeslagen dat in Noorwegen uit de fjorden gehaald werd. Zo bracht in 1822 een schip 300 ton kwaliteitsijs naar Londen.

Het ijs werd in de kelder opgeslagen. Het personeel van de ‘ijswinkel’ diende door een kleine opening af te dalen, blokken uit te hakken en ze, verpakt in stro, naar de klanten te brengen. Dat waren restaurants, privéhuizen en sommige medische adressen. Tandartsen bijvoorbeeld gebruikten het als verdovingsmiddel.

‘Het belang van deze ontdekking is dat ze een overgang markeert: aanvankelijk was ijs een voorrecht van de rijken, later werd het beschikbaar voor de massa’, zegt Sorapure, die aankondigt dat de kelder een toeristische trekpleister zal worden.