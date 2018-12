Dat veel superrijken er dit jaar geld bij inschoten, is logisch. Hun fortuin is vaak gebaseerd op belangen in beursgenoteerde bedrijven, en de beurs deed het dit jaar niet al te best. De vijfhonderd rijkste ...

Dat veel superrijken er dit jaar geld bij inschoten, is logisch. Hun fortuin is vaak gebaseerd op belangen in beursgenoteerde bedrijven, en de beurs deed het dit jaar niet al te best. De vijfhonderd rijkste aardbewoners, die opgenomen zijn in de Bloomberg billionaires index, zagen het afgelopen jaar 451 miljard dollar verdwijnen. Gemiddeld een klein miljard per miljardair dus. Medelijden is niet direct nodig: in 2017 werden ze met zijn allen nog bijna duizend miljard dollar rijker.

Mark Zuckerberg was een van de grootste pechvogels. Hij zag zijn fortuin met een kleine 20 miljard dollar inkrimpen en is daarmee in absolute bedragen de zwaarst getroffen miljardair. Hij startte het jaar met een vermogen van 73 miljard dollar, en eindigde het met 53 miljard dollar. Andere bekende miljardairs die hun fortuin zagen verminderen, zijn Bill Gates (min 1,8 miljard dollar), Warren Buffett (min 2,4 miljard), Zara-oprichter Amancio Ortega (min 16,6 miljard), Google-pionier Sergey Brin (min 1,1 miljard), Jack Ma van Alibaba (min 9,5 miljard), staaltycoon Lakshmi Mittal (min 6,0 miljard) en ondernemer Silvio Berlusconi (min 1,5 miljard).

Jeff Bezos werd 24 miljard dollar rijker. Foto: afp

Toch ging niet iedereen erop achteruit. De rijkste wereldburger werd zelfs nog wat rijker. Ondanks alle beursellende werd webwinkel Amazon het afgelopen jaar 26 procent meer waard, waardoor oprichter Jeff Bezos 24 miljard dollar rijker werd. Ook Elon Musk ging erop vooruit, met ruim 4 miljard dollar. En dankzij het succes van het computerspel Fortnite zag oprichter Tim Sweeney zijn vermogen ruimschoots verdubbelen van 3,3 naar 7,2 miljard dollar.

De rijkste Belgen verging het minder goed. De top van de ranglijst van vermogende Belgen bestaat voornamelijk uit aandeelhouders van bierbrouwer AB InBev, en dat bedrijf heeft op de beurs een beroerd jaar achter de rug. Het aandeel leverde maar liefst 38 procent van zijn waarde in. Dat had onvermijdelijk zijn weerslag op de vermogens van de bierfamilies Van Damme, De Spoelberch en De Mévius. Hoeveel precies is niet exact te becijferen, omdat ze naast hun participatie in AB InBev ook nog belangen hebben in tal van andere bedrijven. Maar van Alexandre Van Damme is bekend dat hij ongeveer 7 procent van de brouwer bezit. Dat belang heeft in de loop van 2018 zo’n 5 miljard euro aan waarde ingeboet. Dat zou betekenen dat van zijn fortuin, dat door de website De Rijkste Belgen eerder dit jaar op 17 miljard euro werd geraamd, nog zo’n 12 miljard euro over is. Ook de andere bedrijven waar hij bij betrokken is, deden het trouwens niet goed. Kraft Heinz raakte 44 procent van zijn waarde kwijt, en Restaurant Brands International, het bedrijf achter Burger King, 15 procent.

Ook de erfgenamen van Albert Frère zagen hun fortuin inkrimpen. Na het overlijden van de financier, eerder deze maand, is zijn vermogen in handen van zijn weduwe Christine, zijn zoon Gérald en zijn dochter Ségolène. Samen bezitten zij ongeveer 14 procent van de holding GBL. Die participatie werd in de loop van dit jaar zo’n 300 miljoen euro minder waard.

Voor Marc Coucke was 2018 eveneens een jaar om snel te vergeten. Op 21 december kreeg het aandeel Perrigo een klap van 29 procent. Over het hele jaar raakte het bedrijf zelfs 54 procent van zijn waarde kwijt. Marc Coucke bezit, sinds hij Omega Pharma aan Perrigo verkocht, 4 procent van dat laatste bedrijf. Begin dit jaar was dat belang nog 484 miljoen dollar waard, ongeveer de helft van Couckes fortuin. Nu is daar nog 216 miljoen van over. Coucke verloor dit jaar dus 268 miljoen dollar (234 miljoen euro) en is voorlopig miljardair af. Sinds Coucke de verkoop van Omega Pharma afrondde, zijn zijn aandelen Perrigo driekwart van hun waarde kwijtgeraakt. Daar staat tegenover dat Couckes participatie in het biotechbedrijf Mithra bijna in waarde verdubbelde. Maar die meerwaarde van zo’n 59 miljoen euro verbleekt bij de verliezen op Perrigo.

Voor de familie Colruyt was 2017 wel een goed jaar. De supermarktketen, waarvan de familie iets meer dan de helft bezit, werd dit jaar 42 procent meer waard, wat het fortuin van de familie met zo’n 1,4 miljard euro deed aanzwellen.