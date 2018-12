Curry in crisis door Brexit

Een Indiaas-Britse drukkingsgroep zegt dat ze belogen werd door de brexiteers.

Volgens de krant The Independent voelen Indiase restaurants in Groot-Brittannië nu al de impact van de Brexit. Een tekort aan personeel en duurdere ingrediënten hebben volgens restaurant­houders de sector de nek omgedraaid.

‘De jonge generatie komt niet werken in onze keukens’, zegt Mujibur Junue, woordvoerder van de Bangladesh Caterers Asso­ciation. BCA vertegenwoordigt 12.000 zaken. ‘Als we geen opgeleide werkkrachten kunnen halen buiten het Verenigd Koninkrijk, dan verdwijnen de curryrestaurants uit de Britse straten.’

De restauranthouders zeggen ook dat ­ingrediënten uit Europa sinds kort duurder zijn en dat ze minder klanten hebben, nu de Britse koopkracht stagneert.

Tekort aan chefs

Een migrant uit Zuid-Azië krijgt pas een Brits visum als zijn salaris minstens 30.000 pond bedraagt. De meeste currychefs verdienen niet zoveel. Een opleidingsprogramma uit 2013 om koks uit Groot-Brittannië de finesses van kip tikka masala of aloo matar (de befaamde aardappelcurry met erwtjes, red.) aan te leren, moest volgens Junue stopgezet worden omdat er geen ­interesse was. Toch moet de sector ook in eigen boezem kijken: uitbuiting van goedkope arbeidsmigranten was er jarenlang schering en inslag.

Pikant detail: BCA steunde oorspronkelijk de Brexit. ‘Vóór het referendum beloofden Boris Johnson, Priti Patel en Michael Gove ons dat we door uit Europa te stappen waarschijnlijk meer open zouden staan voor migranten uit het Indiase subcontinent’, zegt Junue. Zijn achterban voelt zich ‘bedrogen’. Minister Priti Patel voerde in 2016 campagne voor de Brexit onder de slogan ‘Red onze curryhuizen’.