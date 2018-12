Over remedies tegen overmatig drankgebruik doen tal van verhalen de ronde. Van ‘gaan joggen’ tot preventieve pijnstillers: we onderscheiden waarheid van mythe.

De beste remedie tegen een ‘nieuwjaarskater’? Dat is natuurlijk met verstand en met mate drinken. Maar omdat we er ons daarmee niet wilden van afmaken, zochten we uit wat er écht helpt tijdens die miserabele day after .

Over remedies tegen overmatig drankgebruik doen tal van verhalen de ronde. Van ‘gaan joggen’ tot preventieve pijnstillers: we onderscheiden waarheid van mythe.

Een ‘fondke’ leggen

Alcohol drinken op een nuchtere maag is geen goed idee. Tast dus toe als de toastjes en ovenhapjes passeren tijdens het aperitief. ‘Een fondke leggen vooraf helpt om de alcoholopname uit te stellen. En ook als je een glas drinkt, is het verstandig om voldoende te eten’, zegt toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven). Een vettige hamburger tegen de kater daags nadien is dan weer geen goed idee. ‘Je maag is al geïrriteerd door de alcohol. Ze gaat reageren wanneer je eet, waardoor er een groter risico is op braken. Geef je maag tijd om te herstellen, een halve dag bijvoorbeeld.’

Wissel wijn af met water

Alcohol werkt vochtafdrijvend, waardoor je gedehydrateerd raakt. Ook dat draagt bij aan het katergevoel. Alcohol afwisselen met water of frisdrank gaat die uitdroging tegen. En veel water net voor het slapengaan? ‘Twee liter water drinken vlak voor je gaat slapen, is te laat’, zegt Tytgat. ‘Zodra je 1 promille alcohol in je bloed hebt, loop je risico op een kater. Door traag te drinken en af te wisselen met niet-alcoholische dranken, kun je die piek van 1 promille vermijden’, zegt toxicoloog Alain Verstraete (UZ Gent).

Geen pijnstillers vooraf

‘Water drinken, eventueel een pijnstiller nemen tegen de hoofdpijn, en je rustig houden tot het over is. Dat is het enige wat je kunt doen als je een kater hebt’, zegt arts-specialist leverziekten Hans Van Vlierberghe (UZ Gent). Een pijnstiller nemen vlak voor de feestelijkheden starten, is geen goed idee. ‘Paracetamol (zoals in Dafalgan, red.) wordt ook in de lever afgebroken en daarbij ontstaan toxische producten. Als de lever dan ook nog eens alcohol moet verwerken, kan dat in extreme gevallen tot leverfalen leiden’, zegt Tytgat.

Een dutje doen

Te veel alcohol rotzooit met onze slaappatronen. Ook al lig je na oudejaarsnacht lang in je bed, toch blijft de vermoeidheid. Een uiltje knappen voor het familiebezoek, dat klinkt zo slecht nog niet. ‘De verhouding tussen de droomfases en niet-droomfases klopt niet langer. Een dutje kan die fasen herstellen’, zegt Tytgat.

Een wandeling maken

Een deel van de alcohol zweet je uit, dus zou je denken dat sport misschien helpt bij een kater. Niet dus. ‘Dat kan het erger maken. Je bent al gedehydrateerd en tijdens het sporten zul je nog meer vocht verliezen. Bovendien zijn het de afbraakproducten die je lever maakt (zie hierboven, red.) en niet de alcohol zelf die de kater veroorzaken’, aldus Verstraete. Een wandeling in de buitenlucht kan wel deugd doen, zegt Tytgat. ‘Een remedie tegen de kater is het niet, maar het kan wel psychologisch werken. Als jij ervan opkikkert, wie kan daar dan tegen zijn?’