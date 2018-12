Ex-bodyguard Macron nog maar eens in opspraak

Het Franse parket is afgelopen weekend een nieuw onderzoek gestart naar Alexandre Benalla, de al eerder in opspraak geraakte ex-medewerker van de Franse president Emmanuel Macron. Benalla bleef ook na zijn ontslag zijn diplomatieke paspoorten gebruiken.

Benalla wordt ervan verdacht dat hij na zijn ontslag in juli - toen het Elysée hem aan de deur zette wegens het in elkaar slaan van een hulpeloze betoger - zijn diplomatieke paspoorten nog gebruikt heeft voor zakenreizen naar Afrika en Israël. Begin december was hij volgens Le Monde en Mediapart bijvoorbeeld in Tsjaad, kort voor Macron daarheen reisde. Hij zou tijdens die reizen zijn presidentiële connecties bovendien gebruikt hebben om consultancycontracten in de wacht te slepen.

De voormalige bodyguard van de Franse president geeft toe dat hij ‘wegens het gebruiksgemak’ zijn diplomatieke paspoort de voorbije weken is blijven gebruiken. Aan de Franse krant Journal du Dimanche beloofde hij de paspoorten ‘de komende dagen’ terug in te leveren.

‘Ik ben misschien onterecht die paspoorten blijven gebruiken’, meent Benalla. ‘Maar ik heb dat enkel gedaan voor het gebruiksgemak, om makkelijker door de luchthavencontroles te komen. Ik deed het dus voor mijn persoonlijke comfort, en in geen enkel geval voor het behartigen van zakelijke belangen. Ik zie niet eens in hoe die paspoorten daarvoor zouden kunnen dienen.’

‘Ophef disproportioneel’

Het Elysée reageert ‘verrast’ op het nieuws en zegt dat het niet op de hoogte was van de feiten. Het benadrukt dat het ministerie van Buitenlandse Zaken na het ontslag van Benalla in juli schriftelijk diens diplomatieke paspoorten heeft opgevraagd, op uitdrukkelijk verzoek van Macron, en wel tot tweemaal toe.

Benalla zegt dan weer dat hij de paspoorten eind augustus wel degelijk heeft terugbezorgd aan het Elysée, maar dat hij ze begin oktober terugkreeg van een medewerker van de president, tijdens een onderhoud op het presidentieel paleis. ‘Daardoor zag ik geen reden de paspoorten niet te gebruiken’, verdedigt hij zich. ‘Alle ophef die nu wordt gemaakt, is compleet disproportioneel.’

Misbruik van vertrouwen

Het Franse gerecht denkt daar echter anders over en opende een nieuw onderzoek naar Benalla, zo meldt Parijse procureur Rémy Heitz. Hij wordt onder meer verdacht van misbruik van vertrouwen en het onwettig gebruik van een officieel document.

Benalla zei tegen Journal du Dimanche overigens ook dat hij na zijn ontslag nog regelmatig contact heeft gehad met Macron, via de versleutelde berichtendienst Telegram. ‘Ik kan onmogelijk ontkennen dat we elkaar nog regelmatig gesproken hebben, want al die berichten staan nog steeds op mijn telefoon’, klonk het. Een onthulling die erg ongelegen komt voor Macron, na weken van protesten door de gele hesjes.