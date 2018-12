Twistappel in Linkebeek voor een keer niet taal maar troon

Faciliteitengemeente Linkebeek doet haar reputatie als bestuurlijk zorgenkind alle eer aan: op 1 januari 2019 zal er geen nieuwe burgemeester zijn. Nieuw is wel dat niet de taal (van de oproepingsbrieven) de zaak blokkeert, maar wel het opbod om de sjerp. Burgemeester Yves Ghequière hoopt tegen het einde van de week te kunnen landen.

Er is nog altijd geen witte rook in Linkebeek, de kleine faciliteitengemeente ten zuiden van Brussel. Ook het jongste (tegen)voorstel dat Damien Thiéry (Ensemble LBK Samen) gisteren lanceerde - een verdeling van de sjerp - in een ultieme poging om tot een ‘Nieuwjaarsakkoord’ te komen, zal niet meer in 2018 tot een landing leiden. Dat zegt Yves Ghequière (Link@Venir) in een gesprek met De Standaard.

‘We gaan het woensdagavond met onze fractie bespreken’, reageert Ghequière. ‘We zullen diezelfde avond nog een finaal voorstel doorgeven aan Damien Thiéry en Roel Leemans van Activ’, hopelijk zijn we er dan tegen 4 of 5 januari uit.’

De twee Franstalige lijsten (Link@Venir van Yves Ghequière en Ensemble LBK Samen van Damien Thiéry) haalden in Linkebeek respectievelijk 7 en 5 van de 15 gemeenteraadszetels. De tweetalige lijst Activ’ won de 3 resterende zetels.

Voorstellen vliegen heen en weer

Ghequière wilde graag een compromis tussen de drie partijen en betrok van meet af aan Activ’ bij de onderhandelingen. ‘Het leek ons een mooi signaal om komaf te maken met de communautaire perikelen die onze gemeente jarenlang gegijzeld hebben. We zijn niet meer de provocateur van weleer. De oproepingsbrieven zijn dit keer in de juiste taal verstuurd, zoals de Raad van State heeft beslist, en dat zal ook zo blijven zo lang ik burgemeester ben.’ Maar een lang overleg tussen de drie partijen leverde niets op.

Vorige week donderdag schaarde Ghequières Link@Venir zich achter Roel Leemans’ kandidatuur als gemeenteraadsvoorzitter, waarop Damien Thiéry zondag een nieuw voorstel deed: hijzelf en Ghequière zouden het burgemeesterschap en het voorzitterschap van de gemeenteraad delen, in twee fasen van drie jaar. ‘Een constructief voorstel om Linkebeek te besturen en tegemoet te komen aan de wens van de meerderheid van de kiezers’, noemde Thiéry zijn voorstel.

Gedurende het burgemeesterschap van Ghequière (2019-2021) krijgt Link@Venir de burgemeester en twee schepenen, wanneer Thiéry de sjerp overneemt (2022-2024) krijgt zijn partij Ensemble LBK Samen één schepen.

‘Niet gemakkelijk, eerlijk gezegd’

Maar Ghequière wijst de constructie dus (deels) af. ‘Wij komen niet meer terug op het voorzitterschap van de gemeenteraad, dat is voor Roel Leemans’, aldus de voorman van Link@Venir. ‘Het gaat inderdaad om de sjerp. De uitslag is duidelijk, de kiezer heeft een signaal gegeven maar in het belang van Linkebeek houd ik niet mordicus vast aan zes jaar burgemeesterschap. Ik kan eventueel een opdeling verdedigen, al hoeft het niet per sé elk 3 jaar te zijn, het kan ook 4 jaar en 2 jaar zijn.’

Ghequière wil woensdagavond met zijn fractie de knoop doorhakken. De lange onderhandelingen hebben sporen nagelaten, zo blijkt. ‘Het is niet gemakkelijk, eerlijk gezegd’, besluit Ghequière. ‘Voor één keer dat we geen communautaire twistpunten hebben, zijn de kaarten zo geschud … Nu, 7 januari is in zicht, dan wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd en hopelijk is er tegen dan witte rook.’