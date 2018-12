2018 eindigt grijs maar overwegend droog

Het jaar eindigt veelal grijs, maar wel overwegend droog. Met maxima van 5 tot 10 graden is het nog steeds vrij zacht voor de tijd van het jaar. ‘s Nachts verwacht het KMI hier en daar wat lichte neerslag, met in de Ardennen lage wolken die het zicht nog steeds kunnen beperken. Het kwik zakt tot 2 à 7 graden.

Op de eerste dag van 2019 krijgen we hetzelfde weer: veel wolken met af en toe wat lichte regen of motregen. Op de Ardense hoogten is er kans op mist door laaghangende wolken. In de loop van de namiddag bereikt een zwakke storing ons land vanaf het noorden en vergroot de kans op een paar buien. In de Ardennen zijn die buien wat talrijker en kunnen ze ‘s avonds een winters karakter aannemen. De maxima schommelen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 9 graden aan zee.

Van woensdag tot vrijdag stroomt er licht onstabiele lucht uit het noorden over onze streken. We verwachten dan een afwisseling van zon en soms veel wolken waaruit enkele plaatselijke buien vallen. De kans op buien is groter in de kuststreek en in de Ardennen, waar de neerslag eerder winters is met korrelsneeuw, smeltende sneeuw of sneeuw. De maxima schommelen tussen 0 of 1 graad in de Hoge Venen en 6 of 7 graden aan zee. Vooral over het oosten, maar lokaal ook elders vriest het soms ‘s nachts.