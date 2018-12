Toeristen zullen entreegeld moeten betalen in Venetië

29/12/2018

Een jaar van droogte, hitte en overstromingen

Zowat overal ter wereld was het weer in 2018 extreem. Klimaatwetenschapper Wim Thiery aarzelt niet om het verband te leggen tussen onze droge zomer en de bosbranden in Californië. ‘We bereiken het punt waarop we ons niet meer kunnen beschermen.’