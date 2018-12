Vlaams Belang-verkozene helpt CD&V en N-VA aan meerderheid

In het Antwerpse district BeZaLi (Berendrecht-Zandvliet-Lillo) stapt An Van Uffelen (Vlaams Belang) uit haar partij en helpt ze de N-VA en CD&V als onafhankelijke aan een meerderheid. ‘Vlaams Belang blijft voor mij dé partij,’ zei ze om er later weer op terug te komen.

In het noordelijke polderdistrict Berendrecht-Zandvliet-Lillo lagen de kaarten na de verkiezingen van 14 oktober ogenschijnlijk eenvoudig: de N-VA en PRO2040 (een beweging van SP.A en onafhankelijken) haalden respectievelijk 6 en 4 zetels (op 15). Zij konden daarmee probleemloos hun coalitie voortzetten. Maar de N-VA wilde CD&V (1 zetel) mee laten besturen, tot ergernis van PRO2040.

De beide partijen bleven maandenlang op hun standpunt, zodat pas vorige vrijdag, 77 dagen na de verkiezingen een oplossing uit de bus kwam. N-VA dumpte PRO2040 en ging met CD&V in zee. Beide partijen hebben geen meerderheid samen (7/15), maar daar zorgt An Van Uffelen voortaan voor. Zij werd in oktober verkozen op de lijst van Vlaams Belang, maar gaat nu als onafhankelijke de meerderheid steunen.

Van Uffelen wordt geen schepen maar zal aanwezig zijn bij de besprekingen van de districtsraad. ‘Door mee in dit bestuur te stappen, denk ik meer te kunnen verwezenlijken voor de Polder. In het verleden gaven de SP.A-verkozenen te veel tegenwind op alle initiatieven. Nu kunnen we meer de nadruk leggen op het Vlaamse karakter en het poldergevoel,’ zei ze gisteren aan Gazet van Antwerpen. Om eraan toe te voegen: ‘Vlaams Belang blijft voor mij dé partij’.

Filip Dewinter twitterde dan ook prompt: ‘Vlaams Belang-raadslid vormt als onafhankelijke front met de N-VA om SP.A uit het bestuur te houden.’

Formele ontkenning

Maar onder druk van CD&V en de N-VA kwam Van Uffelen gisteravond op haar eerdere verklaring terug. ‘Ik ontken formeel dat ik dit zo heb gezegd. VB is voor mij niet dé partij, anders was ik er wel blijven zitten. Ik steun als onafhankelijke de plannen van de N-VA en CD&V in het belang van de Polder, zonder voorwaarden.’

PRO2040 reageert fel: ‘Zowel de N-VA als CD&V beweren het cordon sanitaire te respecteren, maar hier in de Polder bewijzen die partijen het omgekeerde. Om ons aan de kant te zetten, offeren ze het cordon op.’

De nationale partijbesturen van CD&V en de N-VA zitten verveeld met de zaak. ‘We onderzoeken dit’, zegt de partijwoordvoerder van CD&V in Gazet van Antwerpen. ‘Het is voor ons duidelijk dat CD&V geen coalities vormt met Vlaams Belang.’

Ook de N-VA onderzoekt de zaak. ‘De motieven van mevrouw Van Uffelen om de coalitie te steunen, zijn belangrijk’, klinkt het. De partij gaat haar praten en beklemtoont dat zij ontkend heeft dat Vlaams Belang voor haar dé partij blijft.