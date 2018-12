Volgens Ross Brawn heeft Lewis Hamilton het afgelopen jaar de lat weer wat hoger gelegd. Hij heeft net als Senna en Schumacher in hun tijd de referenties naar een hoger niveau getild.

Hamilton stak in 2018 zijn vijfde wereldtitel op zak op een indrukwekkende manier. Ondanks de sterkere tegenstand, eerst uit de hoek van Ferrari en later van Red Bull, waren het toch weer Lewis Hamilton en Mercedes die aan het langste eind trokken.

De ‘managing director of motorsport’ van de F1, Ross Brawn, haalde er in het bijzonder de uitzonderlijke kwalificatieronde voor de GP van Singapore uit. Iedereen verwachtte dat Hamilton derde zou worden maar met een knalprestatie parkeerde hij zijn Mercedes alsnog op de pole, voor Brawn een mooi voorbeeld hoe hij de lat weer wat hoger legde.

“Soms kan een rijder een prestatie leveren die je niet verwacht,” aldus Brawn bij ‘Motorsport.’ “Er waren een paar momenten, in het bijzonder tijdens de kwalificaties, dat Lewis dat gedaan heeft.”

“De mensen keken er met open mond naar. Dat zijn zo van die dingen waarvan je niet weet van waar die prestatie kwam. Iedereen denkt te weten wat de maatstaf is maar dan doet een rijder plots iets waardoor dat verandert.”

“Ik heb het geluk gehad van dat een paar keer te zien bij Michael Schumacher maar we hebben het ook gezien bij rijders als Ayrton Senna. Ik denk dat we het dit jaar ook een paar keer bij Lewis Hamilton gezien hebben.”

“Dat zijn dingen die je bijblijven want als engineer kan je bijna niet begrijpen waar zoiets vandaan komt. Het is als het ware een surreëel niveau dat ze bereiken en het blijft ook altijd speciaal wanneer je een rijder zoiets ziet doen.”

Buiten de lofzang over Lewis Hamilton wou Brawn het ook nog even hebben over de rest van het afgelopen seizoen. Hij is daar niet helemaal ontevreden over maar hij uit tegelijkertijd zijn bezorgdheid over het feit dat het gat tussen de topteams en het middenveld nog steeds erg groot gebleven is.

“We hebben een spannend seizoen gezien met veel actie op de baan,” gaat Brawn verder. “We hebben ook de uitzonderlijke prestatie van Lewis Hamilton. Hij heeft het hele seizoen constant gereden, geen fouten gemaakt en relatief geduldig gebleven want hij had waarschijnlijk niet de beste wagen.”

“Het was dus een goed jaar. Het enige minpunt is het feit dat we ons nog steeds in een situatie bevinden waarin we zes dominante wagens hebben en veertien andere die daar te ver achter liggen.”

“We moeten blijven werken om een oplossing te vinden zodat we de prestatie van het hele veld wat korter bij elkaar krijgen,” besluit Brawn.

