Van der Poel domineert ook in Diegem ondanks aanrijding met official

Mathieu van der Poel heeft ook de Superprestigemanche in Diegem gewonnen. De Nederlander kwam iets voor halverwege ten val na een botsing met een steward terwijl hij aan de leiding reed, maar kon desondanks toch opnieuw wegrijden van de concurrentie. Michael Vanthourenhout werd tweede, de laatste podiumplaats was voor Toon Aerts.

Vijf op vijf, zo luidde het perfecte rapport van Van der Poel in de Superprestige. In Diegem vond hij bovendien een parcours dat hem volledig ligt, want de Europese kampioen won hier elke cross die hij ooit startte. En met de vorm waarin hij ook dit seizoen verkeert, was het opnieuw aan de concurrentie om aan te tonen dat ook VDP te kloppen is.

Lars van der Haar nam in Diegem de beste start, maar net zoals gisteren in Bredene kwam Wout van Aert bijzonder slecht weg. De wereldkampioen bevond zich niet bij de top 20 bij het ingaan van het veld. Ook Van der Poel kende een slechte start, maar de Nederlander kon zich vanaf omstreeks de 15de plek sneller een weg naar voren banen. De gemiste start van de twee tenoren was hét signaal voor Toon Aerts en Laurens Sweeck om het tempo de hoogte in te jagen voorin.

Ook Michael Vanthourenhout was goed gevolgd. De renner van Marlux-Bingoal trok bij het ingaan van ronde drie op avontuur met Van der Poel, die intussen de weg naar voren had gevonden. Een ronde later had Van der Poel een minieme voorsprong op kompaan Vanthourenhout, die zich hard weerde. Toch leek dit het begin van een nieuwe solo van de Europese kampioen. Dat werd het allerminst, want in ronde vier stond Van der Poel plots naast de fiets: hij was nogal onzacht gebotst met een official. De schade leek al met al mee te vallen, en dus kon de Nederlander zijn weg al snel vervolgen. Vanthourenhout lag door het incident wel op kop.

Mathieu van der Poel kwam al snel weer aansluiten, maar leek even te moeten bekomen van de val. Aan het einde van ronde vijf vond de Europese kampioen het alweer welletjes geweest en trok hij opnieuw ten aanval. Vanthourenhout probeerde het nog enkele minuten, maar kraakte uiteindelijk toch. Hij hield wel een mooie voorsprong op een achtervolgend trio: Wout van Aert en het Telenet Fidea Lions-duo Lars van der Haar-Toon Aerts.

Van der Poel hoefde zich in de slotrondes nooit meer zorgen te maken en won uiteindelijk met een duidelijke voorsprong op Vanthourenhout, die een knappe race afrondde met de tweede plaats. Toon Aerts reed in het slot weg van zijn twee kompanen en pakte de laatste podiumplaats.