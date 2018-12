Politie heeft cannabiszaak in Mechelen al gesloten

De politie Mechelen-Willebroek heeft zondag de nieuwe zaak Weedness in Mechelen al verzegeld. Er ging cannabis met een zeer laag gehalte van de werkzame stof THC over de toonbank, waardoor de producten volgens de zaakvoerder legaal zouden zijn.

'We hadden contact met de zaakvoerder, die ons vertelde dat de zaak de komende dagen niet meer zou openen', vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. 'Omdat op basis van de nieuwe gemeentewet de juiste vergunningen wat betreft volksgezondheid ontbraken, werd de zaak toch bestuurlijk gesloten en verzegeld.'

Als de zaakvoerder terug wil openen, zal hij de administratieve procedure moeten doorlopen om de vergunningen te verkrijgen en zal hij moeten voldoen aan een aantal voorwaarden bij diverse instanties.

Zaakvoerder Yehudi Hellevoet is er vrij gerust in dat Weedness volgend jaar toch weer open zal kunnen gaan. 'Deze situatie heeft helemaal niets te maken met ons product, het gaat om een administratieprobleem', zegt hij. 'We hebben nog een goedkeuring van de stad nodig. Na de feestdagen brengen we dat in orde.'