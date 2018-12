‘Blij dat regering overweegt álle IS-kinderen terug te halen’

Zowel Child Focus als de Vlaamse kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen is tevreden dat de federale regering ‘haar verantwoordelijkheid opneemt’ en wil bekijken wat ons land voor de (Belgische) kinderen in het voormalige kalifaat kan doen. Volgens minister Maggie De Block (Open VLD) ‘kiezen de kinderen er niet voor om in dergelijke omstandigheden geboren te worden.’

Dat Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) aankondigt ‘te willen bekijken wat ons land voor de IS-kinderen kan doen’, stemt Child Focus en de kinderrechtencommissaris erg tevreden. De Brusselse kortgedingrechter besliste woensdag op basis van het kinderrechtenverdrag dat de zes kinderen van IS-strijdsters Tatiana Wielandt (26) en Bouchra Abouallal (25) uit Borgerhout naar België gerepatrieerd moeten worden. De moeders zitten met hun jonge kinderen in het Koerdische kamp Al-Hol. Ook hen moet België volgens het vonnis terughalen. De Block kondigde eerder vandaag aan dat de regering in beroep gaat, maar wél vindt dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen de moeders en de kinderen.

‘Vier van de zes kinderen zijn Belgische kinderen, die hier ook grootouders hebben. Een van de kinderen is bovendien erg ziek. Daar moeten we onze verantwoordelijkheden opnemen’, aldus De Block. De moeders, dat is een andere zaak, ‘Zij zijn hier veroordeeld, hebben actief meegewerkt aan het voorbereiden van terroristische aanslagen. Daar zullen we goed de risico’s moeten inschatten en toch niet gewillig zijn.’

‘Meer dan voldoende opvang’

‘We vragen al lange tijd dat er een opening gecreëerd wordt om die kleine kinderen terug te halen naar België’, reageert kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen. ‘We zijn dan ook blij dat er een sterke dynamiek is om te bekijken hoe de kinderen kunnen teruggehaald worden.’ Volgens Vanobbergen is er voldoende opvang voor de kinderen, bij groot- of pleegouders en anders bij gespecialiseerde vzw’s. ‘Ze zullen zeker niet aan hun lot worden overgelaten.’

De kinderrechtencommissaris sluit zich daarmee aan bij het standpunt van Child Focus. ‘Van in het begin ijveren we voor het vinden van een oplossing van de vaak nog zeer jonge kinderen die zich met hun mama’s maar in sommige gevallen ook alleen in kampen of elders in Syrië of Irak bevinden’, aldus Heidi De Pauw van Child Focus. ‘We willen ook benadrukken dat slechts 10 procent van de kinderen in Syrië of Irak werden gelokaliseerd, van heel wat kinderen hebben we geen idee waar ze zich bevinden of ze nog in leven zijn.’