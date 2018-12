Vijftien verdachten opgepakt voor moord op Scandinavische toeristen in Marokko

Een gespecialiseerde onderzoeksrechter in Rabat beslist vandaag over het lot van vijftien personen die verdacht worden van betrokkenheid bij de (terroristische) moord in het Atlasgebergte. Onder hen naar verluidt ook een Zwitserse extremist. Twee Scandinavische jonge vrouwen, Louisa en Maren, werden midden december levenloos aangetroffen.

Het Marokkaanse gerecht is volop bezig met de moordzaak op twee Scandinavische toeristen. Louisa, een 24-jarige Deense studente, en Maren, een 28-jarige vrouw uit Noorwegen, werden zo’n twee weken geleden levenloos aangetroffen even buiten een klein bergdorpje in de Hoge Atlas, aan de voet van de 4.167 meter hoge berg Toubkal. Volgens de politie deden de sporen van geweld vrijwel meteen aan een terreurdaad denken.

Intussen zitten vier hoofdverdachten al enige tijd vast op verdenking van de moord, negen andere verdachten werden opgepakt wegens hun banden met de vier. De hoofdverdachten zouden een terreurcel runnen die ‘inspiratie haalt bij de ideologie van IS, maar zonder banden met het IS-kader in Syrië of Irak’, aldus de Marrokkaanse terreurexpert Abdelhak Khiam. De chef van de terroristische cel, de 25-jarige Abdessamad Ejjoud, werd in het verleden al veroordeeld voor zijn plannen om het leger van het kalifaat te vervoegen.

Geradicaliseerde Zwitser

Ook een in Marokko wonende Zwitser, die de Spaanse nationaliteit heeft en volgens de politie ‘geradicaliseerd’ is, werd gisteren in Marrakech in de boeien geslagen. Hij zou de andere verdachten les hebben gegeven in nieuwe technologieën en hen hebben opgeleid bij schietoefeningen. Een en ander raakte gisteren bekend via gerechtelijke bronnen.

Het parket van Rabat heeft vandaag meer uitleg gegeven. De vijftien personen die worden voorgeleid bij de anti-terrorisme-onderzoeksrechter worden allen verdacht van bendevorming, het voorbereiden en plegen van terreurdaden, doodslag en verdedigen/verheerlijken van terrorisme. Het parket vraagt de verdere aanhouding van alle verdachten die al vastzitten.

Video op sociale media

De twee vrouwen maakten deel uit van een groepje van vijf vriendinnen die met de rugzak door Marokko aan het reizen waren. Drie van hen kozen er voor om te gaan surfen, maar de twee slachtoffers hadden meer zin in een wandeling.

Zowel in Marokko als in Denemarken en Noorwegen beroert de zaak de gemoederen, zeker omdat via de sociale media een video van de gruweldaad wordt verspreid. Het filmpje zou als ‘authentiek’ worden beschouwd. Volgens de Deense inlichtingendiensten (PET) toont de extreem gewelddadige video de moord op één van de twee vrouwen. Een van de moordenaars spreekt herhaaldelijk de woorden ‘vijanden van Allah’ uit.