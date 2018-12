Operatie 'Schone Handen' woedt verder: Franse politie onderzoekt transfer Anthony Limbombe

De Franse politie heeft ernstige twijfels bij de transfer van Anthony Limbombe afgelopen zomer van Club Brugge naar FC Nantes. Dat meldt de Franse sportkrant L’Equipe. Bij die transfer zou een tekenbonus van drie miljoen euro voor de helft in de zakken van Mogi Bayat, zaakwaarnemer van Limbombe, beland zijn.

De politie van Nantes ondervroeg de éénvoudige Rode Duivel begin november al over zijn transfer. Bayat zat op dat moment in hechtenis in Hasselt. Met de ruime tekenvergoeding die Bayat ontving, zouden Limbombe en zijn makelaar de Franse wet omzeild hebben. Die stelt immers dat zaakwaarnemers slechts een maximumpercentage van tien procent mogen innen op een transferbedrag. Door de helft van de tekenbonus te ontvangen, zou Bayat een forse extra som hebben kunnen claimen.

Nantes-voorzitter Kita reageerde alvast ontkennend op de zaak. 'Er werd van onze kant geen bonus uitgekeerd aan de makelaar. We hebben wel een bepaald bedrag betaald aan de speler, dat we niet hoeven te rechtvaardigen.'

De 24-jarige Limbombe werd afgelopen zomer met een transferprijs van zo’n acht (tot tien) miljoen euro de duurste transfer ooit van FC Nantes. Voorlopig werd zijn overgang echter nog geen voltreffer. De buitenspeler kwam in twaalf officiële duels tot één assist en geen enkele goal. Nantes kampeert momenteel op een tegenvallende veertiende plaats.