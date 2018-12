‘Congo moet zelf oordelen over correctheid stembusslag’

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) is tevreden dat de verkiezingen in Congo ‘eindelijk’ zijn kunnen doorgaan, maar betreurt de vele onregelmatigheden die werden vastgesteld door waarnemers ter plaatse. Of de stembusslag correct is verlopen, moeten de Congolezen zelf uitmaken, vindt hij.

‘Na twee jaar wachten hebben worden er in Congo eindelijk verkiezingen georganiseerd. Of ze kunnen beschouwd worden als correct en geloofwaardig, moeten de Congolezen nu zelf uitmaken’, post MR-vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders op Twitter.

‘Het positieve is dat de verkiezingen plaatsvinden’, zegt Reynders. Ze zouden aanvankelijk doorgaan in 2016, werden uitgesteld tot 2017 en later tot eind 2018. Wel maakt hij zich zorgen over de onregelmatigheden en incidenten die werden gerapporteerd door verschillende (buitenlandse) waarnemers ter plaatse. Volgens de minister valt het chaotische verloop van de verkiezingen ‘onder de volledige verantwoordelijkheid van de Congolese overheid’.

Hij wijst wel op het belang van de duizenden verkiezingswaarnemers die de katholieke kerk in Congo heeft aangeduid. Via het Cenco (Conférence épiscopale du Congo) werden 1.026 waarnemers op lange termijn en 40.000 waarnemers-voor-een-dag uitgestuurd om de stembusgang op het enorme grondgebied te observeren. Het Congolese regime had immers waarnemers uit Europa of Amerika geweigerd.

Langer stemmen, later tellen

Intussen is bekend geraakt dat de stembureaus langer openblijven. Dat stellen journalisten van AFP ter plaatse vast. Heel wat bureaus gingen later open of kenden problemen met de stemcomputers. Er waren lange wachtrijen in heel wat stembureaus.

De uitgebrachte stemmen worden geprint en manueel geteld. De eerste voorlopige resultaten zouden op 6 januari bekendgemaakt moeten worden. In enkele steden waar de oppositie sterk staat, volgen de verkiezingen pas in maart, officieel vanwege de ebola-epidemie en het geweld daar.