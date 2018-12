Toma Nikiforov verlaat Franstalige judovleugel voor Vlaamse tegenhanger

Toma Nikoforov (-100kg) heeft beslist de Franstalige judobond (FFBJ) te verlaten en de Vlaamse judofederatie (VJF) te vervoegen. Dat bevestigde de Brusselaar zondag aan La Dernière Heure. Nikiforov is na Joachim Bottieau al de tweede Franstalige judoka die in het tussenseizoen overstapt naar Vlaanderen.

De redenen voor zijn vertrek liggen hoogstwaarschijnlijk bij het ontslag van zijn coach Damiano Martinuzzi bij de FFBJ, twee maanden geleden, en het toekennen van de Gouden Judogi aan Sami Chouchi, twee dagen geleden. Nikiforov zelf hield het op een “persoonlijke beslissing”. Hij kijkt zonder spijt terug op zijn periode bij de Franstalige federatie.

De 25-jarige Nikiforov (IJF 13) kende een moeilijk jaar in 2018. Hij liep in augustus tijdens de Grand Prix in Boedapest een zware knieblessure op. Na de operatie aan zijn gescheurde kruisbanden moest hij een kruis maken over het WK in Bakoe. De Brusselaar hoopt komend jaar in alle sereniteit te kunnen samenwerken met de Vlaamse judobond.

Nikiforov bouwt komende maand zijn seizoen op met een stage in het Oostenrijkse Mittersill (6-13 januari). Hij hoopt opnieuw de competitie te hervatten tijdens de Grand Slam in Düsseldorf (23-25 januari). Zijn grote doel ligt met de Spelen in Tokio in 2020 nog een jaar verder.