Migrantenschepen zoeken dringend veilige haven

Op de Middellandse Zee zoeken twee ngo-schepen, die samen ongeveer vijftig geredde migranten aan boord hebben, naar een haven om aan te meren. Eén van hen dobbert al meer dan een week rond. Italië en Malta laten schepen van ngo’s niet langer in hun havens, en het weer dreigt om te gaan slaan.

Het onder Nederlandse vlag varende schip Sea-Watch 3, van de Duitse niet-gouvernementele organisatie (ngo) Sea-Watch, dobbert al meer dan een week op zee met 32 migranten aan boord. Een schip van ngo Sea-Eye haalde zaterdag nog eens 17 migranten van een vissersboot.

Een woordvoerder van Sea-Watch zegt dat hun schip ten zuiden van Malta vaart. De situatie aan boord is stabiel. Het weer zou volgende week omslaan en dan zou het schip snel een haven moeten vinden. ‘We hebben dit jaar nog een oplossing nodig’, zei Ruben Neugebauer. Onder de geredde migranten zijn zes minderjarigen, drie van hen zonder begeleiding. Naast het dreigende stormweer baren ook de spanningen op de boot en de slinkende voedselvoorraden zorgen.

Nederland heeft landen in het gebied gevraagd het schip een plek te bieden, maar meent dat het verder nergens voor verantwoordelijk is. ‘De kapitein moet formeel een veilige haven zoeken. Als vlaggenstaat zijn we niet verplicht om veilige havens aan te wijzen of te organiseren’, zei een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid vrijdag aan de NOS.

Kritiek op ngo’s

De EU-lidstaten raken het onderling niet eens over wie migranten die door hulporganisaties op zee gered worden, moet opvangen. De kritiek op de ngo’s zwol ook aan, omdat ze met hun reddingen op zee illegale migratie zouden bevorderen. De spanningen voor de Libische kust zijn te snijden. Eind vorige maand liet Artsen zonder Grenzen weten te willen stoppen met reddingsacties op zee, de Aquarius vertrok naar Valencia.

Italië en Malta hielden al verschillende schepen aan de ketting. Voor de Sea-Watch 3 zou het de eerste operatie geweest zijn sinds Malta het schip terug vrijgaf.