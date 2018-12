9.000 Belgen krijgen Luxemburgse nationaliteit

De voorbije tien jaar hebben meer dan 9.000 Belgen met Luxemburgse roots de Luxemburgse nationaliteit (erbij) gekregen. In 2009 werd die deur opengezet voor buitenlanders die in Luxemburg wonen, vóór eind dit jaar moest de aanvraag ingediend zijn. Zo’n vijf procent van de dossiers werd afgewezen.

Sinds september 2009 hebben 9.263 Belgen de Luxemburgse nationaliteit gekregen omdat ze voorouders hadden die in Luxemburg leefden - zelfs al was dat vroeg in de twintigste eeuw. Dat weet de nieuwssite RTL 5. In het Groothertogdom wonen zo’n 600.000 mensen, ongeveer de helft van hen is geen Luxemburger. Maar wie een (over)grootvader of (over)grootmoeder had die ooit in Luxemburg woonde, kreeg de kans om zelf Luxemburger te worden. Enige voorwaarde: de nationaliteit moest voor eind dit jaar worden aangevraagd.

Ongeveer 20.000 mensen hebben een aanvraag ingediend en het Luxemburgse ministerie van Justitie heeft slechts vijf procent van de dossiers afgewezen. De Belgen vormen de grootste groep ‘nieuwe Luxemburgers’, gevolgd door de Fransen (7.815), de Amerikanen (1.312), de Brazilianen (1.121) en de Duitsers (362).