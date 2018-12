HiFly voert eerste ‘plasticvrije’ vlucht uit

Van de Portugese hoofdstad Lissabon naar het Braziliaanse Natal vloog eind deze week de eerste ‘plasticvrije’ Airbus. Een ‘historische vlucht’, aldus HiFly-topman Paula Mirpuri. Dankzij bamboe bestek en volledig recycleerbare verpakkingen voorkomt HiFly volgens Mirpuri dat ‘350 kilo moeilijk afbreekbaar kunststof in het milieu terechtkomt.’

De Portugese luchtvaartmaatschappij HiFly is naar eigen zeggen de eerste maatschappij die een lange vlucht succesvol heeft afgerond zonder ook maar één wegwerpverpakking aan boord. Op 26 december vloog de ‘plasticvrije’ Airbus A340 van Portugal naar Brazilië. Alle voorwerpen in het vliegtuig - van bekertjes over peper- en zoutvaatjes tot de verpakking van kussens en dekentjes - bestonden uit herbruikbare of hergebruikte materialen, zo blijkt uit een filmpje dat HiFly vandaag lanceert op de sociale media.

‘Dit is een historische vlucht’, aldus Paulo Mirpuri, de topman van HiFly. Hij wil binnen het jaar het aantal kilo’s plastic afval terugbrengen naar nul en zo de eerste plasticvrije luchtvaartmaatschappij worden. ‘Eén retourvlucht zonder plastic afval voorkomt dat er 350 kilo moeilijk afbreekbaar kunststof in het milieu terechtkomt en onze planeet vergiftigt.’

Aandacht voor milieu

In totaal worden dezer dagen vier plasticvrije testvluchten uitgevoerd worden door HiFly, de formule moet pijlsnel ‘standaard worden. Ook Air New Zealand bant plastic. Zo’n 14 verschillende producten als plastic bekertjes, dekseltjes, kaasplateaus en plastic zakjes, worden niet meer op vluchten gebruikt. In totaal gaan het om zo’n 25 miljoen plastic wegwerpproducten per jaar.

HiFly vraagt al jaren aandacht voor milieuvervuiling, onder meer via beschilderde vliegtuigen. Ook maatschappijen als JetBlue en Virgin Atlantic vliegen mee op de ecovriendelijke beweging, net als reisorganisaties en hotelketens. Al blijft vliegen, alle mooie campagnes ten spijt, wel zwaar doorwegen op de ecologische voetafdruk.