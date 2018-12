Belgian Tornado Sacoor vertrekt naar de VS

Jonathan Sacoor, die samen met de broers Borlée de Belgian Tornados vormt en dit jaar Europees goud pakte op de 4 x 400 meter, steekt meteen na Nieuwjaar de plas over. Vanaf 3 januari studeert en traint hij aan de Amerikaanse Universiteit van Tennessee.

De grote belofte van de Belgische atletiekwereld, Jonathan Sacoor, trekt binnen een paar dagen naar de Verenigde Staten. Hij gaat er zoals aangekondigd sportmanagement studeren en trainen aan de Universiteit van Tennessee in Knoxville, een keuze die coach Jacques Borlée hem aanraadde.

De 19-jarige atleet uit Beersel, die zowel solo als met de Belgian Tornados (4 x 400 meter) een fantastisch jaar achter de rug heeft, is er helemaal klaar voor. Aan Bruzz vertelt hij dat hij vooral zelfstandiger wilt worden en de Amerikaanse teamspirit wil leren kennen. Vervelen zal hij zich niet snel doen in de States.

‘Ik heb al gehoord van anderen dat het programma van ’s ochtends tot ’s avonds goed gevuld is. Maar ik heb er vertrouwen in dat ik mijn draai zal vinden. Er is per vier atleten een studiecoördinator, ik zal goed verzorgd worden.’

Sacoor kan in Knoxville terecht dankzij een studiebeurs, mogelijk blijft hij langer dan het geplande half jaar. ‘‘De eerste zes maanden zijn een optie op een verdere studie van vier jaar. Ik weet niet of ik er nadien mee doorga.’ Wat hij wél weet is dat hij terugvliegt naar Brussel voor de Memorial Van Damme op vrijdag 6 september 2019.