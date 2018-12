Open VLD zoekt oplossing voor en met Christophe Peeters

De aanduiding van de schepenen in Gent is slecht aangepakt, geeft Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten toe aan VRT. ‘We moeten er lessen uit trekken.’ Voor ‘slachtoffer’ Christophe Peeters wordt naarstig naar een nieuwe rol gezocht, binnen Gent of binnen de partij, maar een eerste goed gesprek gisteren leverde nog geen concrete oplossingen op.

Zijn mandaat is nog niet eens fatsoenlijk begonnen, maar de nieuwe burgemeester van Gent is al volop aan de slag. Werf één voor Mathias De Clercq (Open VLD) is het gladstrijken van de plooien in eigen rangen. Nadat oudgediende Christophe Peeters na 18 jaar zijn schepenpost zag gaan naar partijgenoot Sami Souguir, die minder dan de helft van zijn voorkeurstemmen had, brak muiterij uit in het blauwe bolwerk. Een resem open brieven brachten zowel De Clercq als nationaal partijvoorzitster Gwendolyn Rutten danig in verlegenheid.

De situatie is niet goed verlopen, erkent Rutten vandaag in het VRT-journaal. ‘Je maakt best op voorhand duidelijke afspraken, en dat is hier niet gebeurd. Het is een les voor ons allemaal.’ Toch blijft ze, net als in haar tweet van woensdag, pal achter De Clercq staan. ‘”Nie neute”, zeggen ze in Gent. Laat Sami nu maar beginnen, hij gaat dat goed doen.’ Vernieuwing is nooit gemakkelijk, aldus nog de voorzitster, maar ze heeft er vertrouwen in dat de partij eruit komt.

‘Goed gesprek’ vs. ‘eerste gesprek’

Al zal er dan wel een flinke compensatie voor Christophe Peeters aan vasthangen. Eerder gaf De Clercq al toe dat de uittredende schepen een ‘prominente rol’ zal spelen binnen de partij, en dat hij zich daar persoonlijk voor wil engageren. Gisteren vond een eerste gesprek plaats, maar over de inhoud willen beide protagonisten niets kwijt. Volgens Mathias De Clercq was het een ‘goed gesprek’, Peeters liet na afloop dat adjectief achterwege. Hij had het tegenover persagentschap Belga over een ‘eerste gesprek’. Vast staat dat er nog geen concrete oplossing uit de bus is gekomen, er wordt de komende dagen verder gepraat.

Ook Rutten wil voorlopig niets lossen over mogelijke oplossingen. ‘Hij is een goede schepen geweest en een goeie VLD’er, hij hoort bij de familie’, luidt het vaag. Ofwel komen de liberalen met een mooie functie in het Gentse op de proppen - maar het zal niet gemakkelijk zijn om zijn schepenambten te overtreffen, en bovendien zijn functies niet zomaar allemaal ‘te geef’ als troostprijs - ofwel verkast Peeters naar een ander niveau: het Vlaamse of federale, bijvoorbeeld.

De Vlaamse Open VLD-lijst in de provincie Oost-Vlaanderen wordt doorgaans getrokken door een liberaal uit de regio Gent-Eeklo, in 2014 was het nog Mathias De Clercq zelf, en dus lijkt Peeters op het eerste gezicht een goeie kans te maken. Alleen: de partijtop wil absoluut meer vrouwelijke lijsttrekkers en die lijst is nog maar één van de weinige lijsten waar een wissel van de wacht kan worden doorgevoerd. Een andere verkiesbare plaats zou wél mogelijk zijn, al zijn er in Peeters’ blauwe gouw steevast veel gegadigden voor weinig mooie plaatsen. ‘Een luxeprobleem’, noemt Rutten dat, maar wel één dat slachtoffers maakt.