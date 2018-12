850 kilogram vuurwerk in beslag genomen bij particulier in Duitsland

De Duitse politie heeft bij een 23-jarige man voor 850 kilo aan vuurwerk in beslag genomen.

Een buurman lichtte de politie in over de grote hoeveelheid vuurwerk die bij de man lag opgeslagen, in zijn appartement, een kelder en in twee minibusjes. Dat meldde een woordvoerder van de politie van Hamburg.

Alles samen lag bij de man 80 kilo explosief materiaal opgeslagen, of 80 keer de limiet voor een particulier.

Net zoals elders in Europa gaat de oudejaarsnacht ook in Duitsland gepaard met het afsteken van grote hoeveelheden vuurwerk. Op oudejaar 2017 vielen daarbij in Duitsland twee doden. Dit jaar zijn er de voorbije dagen zelfs al verschillende gewonden gevallen.