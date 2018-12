Vijftienjarige scout overleden na aanrijding trein

Een 15-jarige scout uit Mechelen is vannacht overleden, nadat hij betrokken raakte bij een treinongeval op scoutsweekend. Jan Van Reusel, woordvoerder van Scouts en Gidsen Vlaanderen, bevestigt het tragische overlijden aan onze redactie.

De 15-jarige ‘verkenner’ was lid van de scoutsgroep Thila Coloma uit Mechelen. Hij was op weekend met zijn groep in de regio Turnhout. Zaterdagmiddag zou de jongen de kampplaats om nog onduidelijke redenen verlaten hebben. Terwijl de leiding nog naar de jongen op zoek was, kwam het bericht over een aanrijding door een trein.

Het slachtoffer was nog in leven, en werd overgebracht naar het UZ Antwerpen. 'Daar is hij in de loop van de nacht overleden', bevestigt Van Reusel.

Het scoutsweekend werd ondertussen beëindigd. 'De pedagogische staf is ter plaatse gekomen om de getroffen groep bij te staan', aldus Van Reusel. 'We gaan nu alles doen om de groep te ondersteunen. Ons medeleven gaat uit naar het slachtoffer, zijn familie en de getroffen groep.'