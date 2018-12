Juncker verwijt EU-lidstaten ‘hemeltergende hypocrisie’ bij grensbewaking

De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, heeft de Europese lidstaten ‘hemeltergende hypocrisie’ verweten in de discussie over een sterkere Europese grensbewaking. ‘Alle Europese staatshoofden en regeringsleiders hebben meer dan twee jaar lang geëist dat de Europese buitengrenzen beter zouden beschermd worden’, zei hij in de krant Welt am Sonntag. ‘En nu komen er plots van overal bedenkingen. Dat ze een aanslag zijn op de nationale soevereiniteit, dat alles veel te snel gaat en dat de aantallen te hoog gegrepen zijn. Dat is toch van een hemeltergende hypocrisie.’