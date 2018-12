De Britse actrice June Whitfield, onder meer bekend van de serie Absolutely Fabulous, is op 93 jarige leeftijd overleden. Dat meldt BBC.

Whitfield werkte zo’n zestig jaar voor de radio en televisie in Groot-Brittannië. Ze verwierf faam met de sitcom Terry & June in de jaren tachtig. In de jaren negentig speelde ze in de cultserie Absolutely Fabulous de moeder van Edina Monsoon, het hoofdpersonage. Aanvankelijk was dit een rol die slechts één aflevering zou worden ingevuld, maar uiteindelijk was Whitfield alle afleveringen prominent aanwezig en werd ze een van de populairste personages uit de serie.

Als kind kreeg Whitfield de smaak voor acteren te pakken door haar moeder, die amateurtoneel speelde. Haar komisch talent zorgde ervoor dat ze kon samenwerken met enkele bekende komieken zoals Tommy Cooper en Benny Hill. Als gevatte flapuit was Whitfield een graag geziene gast in soapseries, waardoor ze doorheen de jaren ook te zien was in Coronation Street, EastEnders en een paar afleveringen van de detectiveserie Midsomer murders.

In 2017 werd Whitfield nog geridderd op Buckingham Palace. Sindsdien mocht ze zich Dame June Whitfield noemen.