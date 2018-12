Joodse verzetsstrijder (108) die honderden kinderen redde, overleden

De Joodse verzetsstrijder Georges Loinger is vrijdag overleden. Loinger redde tijdens de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk het leven van honderden Joodse kinderen.

Georges Loinger werd in augustus 1910 geboren in Straatsburg in een gezin met zeven kinderen. In de jaren dertig ging hij aan de slag in de scheepvaart, waarna hij leerkracht lichamelijke opvoeding werd.

Tijdens de oorlog werd hij gevangen genomen door de Duitsers in het bos van Haguenau en naar een werkkamp in Beieren gestuurd. Maar hij wist te ontsnappen en sloot zich aan bij het verzet in Frankrijk. Tussen 1943 en 1944 slaagde hij erin om meer dan driehonderd Joodse kinderen uit de handen van de Duitsers te houden door hen over te brengen naar Zwitserland, wat hem de bijnaam 'de redder' opleverde.

Na de Tweede Wereldoorlog was hij aanwezig op het schip Exodus, dat overlevenden van de Holocaust naar Palestina bracht onder Brits mandaat, en organiseerde later pelgrimstochten naar het Heilige Land.

Loinger keerde later terug naar Frankrijk, waar hij verschillende eretekens en titels kreeg, waaronder die van ereburger van Straatsburg.

Loinger overleed vrijdag in Parijs. Hij werd 108 jaar oud.