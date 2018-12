Britten willen spoedoverleg met Fransen over nieuwe, levensgevaarlijke ‘bootjesroute’

Groot-Brittannië wil dringend overleg met Frankrijk over de migranten die proberen om het Kanaal over te steken in opblaasbare bootjes. Dat heeft de Britse minister van Immigratie, Caroline Nokes, zaterdag gezegd.

Het aantal migranten dat vanuit Frankrijk niet meer in vrachtwagens maar met een bootje probeert om het Kanaal over te steken richting Engeland, neemt snel toe. Voor de Britse kust zijn tussen dinsdag en vrijdag in totaal 64 migranten uit Iran, Irak, Syrië en Afghanistan gered die met opblaasbare rubberbootjes hun kans waagden. De teller van onderschepte migranten staat sinds begin november al op meer dan 220, terwijl dat er in heel 2017 nog 12 waren. En dat zijn alleen de bootjes die ontdekt worden. Het aantal onopgemerkte overtochten ligt zeker veel hoger.

De onderschepte migranten worden telkens opgevangen door politie- en hulpdiensten, die de overheid onlangs laksheid verweten.

Spoedoverleg

Caroline Nokes, de Britse minister van Immigratie, reisde zaterdagmiddag af naar de kustplaats Dover, waar regelmatig reddingvesten en kapotte bootjes worden teruggevonden op de krijtrotsen. Nokes overlegde er met de lokale autoriteiten en met enkele parlementsleden. ‘Dit is een groeiend probleem dat niet vanzelf zal wegebben’, zei Nokes. ‘Spoedoverleg met Parijs is nodig. Laten we verder ook niet vergeten dat we hier met mensenlevens te maken hebben, en met mensen die een vreselijk, vreselijk risico hebben genomen.’

Daarmee dient Nokes ineens ook de Britse minister van Binnenlandse Zaken, Sajid Javid, van antwoord. Die had vrijdag nog gezegd dat het toenemend aantal pogingen om het Kanaal over te steken op bootjes ‘zonder twijfel een belangwekkend incident is’.

De oversteek naar het Verenigd Koninkrijk via het Kanaal, een afstand van minimum 33 kilometer, is erg gevaarlijk door het drukke scheepvaartverkeer, de sterke stroming en de lage temperatuur van het zeewater.