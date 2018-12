Wout van Aert profiteert van afwezigheid Mathieu van der Poel en pakt tweede zege van het seizoen in Bredene

Wout van Aert heeft de Sylvestercross in Bredene gewonnen. De wereldkampioen won voor Quinten Hermans en Jens Adams. Voor Van Aert is het zijn tweede overwinning van het veldritseizoen, nadat hij op 18 oktober al in Ardooie won.

Geen Mathieu van der Poel. Geen Toon Aerts. Voor Wout van Aert was het dus op papier een ideale mogelijkheid om eindelijk nog eens een cyclocross te winnen. De wereldkampioen nam geen schitterende start en kampeerde in de openingsronde rond plek tien, terwijl voorin alweer een Van der Poel - David, de broer van Mathieu - het tempo bepaalde. In ronde twee kwam Van Aert aansluiten voorin. Een grote kopgroep werd gevormd, waarin sporadisch eens aan de boom werd geschud. Dat deden onder meer Daan Soete, Thijs Aerts en Jens Adams.

De aanval van Jens Adams in ronde vier bleek de goede. Hij kreeg Quinten Hermans mee in het wiel, terwijl Van Aert in de achtervolging een foutje maakte. De wereldkampioen kwam even ten val, en plots was Van Aert wakker: het gat met de twee koplopers zakte in sneltempo. Gianni Vermeersch kon nog aanklampen, voor Laurens Sweeck ging het iets moeizamer. Maar uiteindelijk kwam het trio toch aansluiten bij Adams en Hermans, waardoor een kopgroep van vijf renners gevormd werd.

Van Aert overschouwde de situatie even, maar op vier ronden van het einde achtte de wereldkampioen zijn moment gekomen. De wereldkampioen vertrok en keek nooit meer achterom. Quinten Hermans probeerde nog even, maar aanklampen had geen zin: Van Aert reed al snel een voorsprong van meer dan tien seconden bij elkaar. De strijd was gestreden.

Het gevecht om de resterende podiumplaatsen werd nog spannend in de slotrondes: Gianni Vermeersch, Laurens Sweeck, Jens Adams en Quinten Hermans maakten elkaar het leven zuur. In de slotronde was het Adams die het vuur aan de lont stak, hoewel hij even daarvoor nog een dipje kende. Beetje bij beetje reed de renners van Pauwels Sauzen-Vastgoedservice weg. Vermeersch en Hermans probeerden nog: enkel Hermans kon terugkeren.

Wout van Aert kon uitgebreid vieren voorin. Adams moest uiteindelijk nog sprinten tegen Hermans en moest daarin nipt de duimen leggen voor de renner van Telenet Fidea Lions. Sweeck werd vierde, Vermeersch vijfde.