Maatschappelijk werker, die schoenen lapte met plakband, blijkt multimiljonair

Vrienden en familie van Alan Naiman kende de maatschappelijk werker uit Seattle toch niet zo goed als ze dachten. De ‘gierige’ Amerikaan, die dit jaar overleed, was multimiljonair en postuum ook een gulle gever.

Wie Alan Naiman kende, wist dat hij elke cent twee keer omdraaide, klink het in de Amerikaanse media. De 63-jarige man was geen fan van geld verkwisten. Hij lapte meermaals zijn kapotte en afgetrapte schoenen met plakband en zag er sjofel uit door zijn verouderde kleren. Als hij op restaurant ging, dan deed hij dat enkel wanneer hij een kortingsbon op zak had. Tijdens het winkelen speurde hij altijd naar de allerbeste deals. Er ging geen maand voorbij of hij zou extra werken om wat te kunnen bijverdienen om te sparen.

Verrassing van formaat

Dat deed hij allemaal omdat hij anders aan het einde van de maand krap bij kas zat, dachten zijn vrienden en familie. ‘We hadden begrepen dat hij geen geld wilde verkwisten, omdat hij als maatschappelijk werker zoveel armoede en moeilijkheden te zien kreeg’, klinkt het. Maar niets bleek minder waar: Alan Naiman had een andere heel goede reden om elke cent bij te houden, een plan waar hij al jaren aan werkte.

Alan Naiman Foto: rr

Toen de ongetrouwde en kinderloze man stierf na een lange strijd tegen kanker, kregen zijn familie en vrienden een oproepingsbrief om zijn testament te komen aanhoren. Naiman bezat al jaren een fortuin. Met zijn eigen erfenis had hij een kasteel gekocht, waarna hij er een sport van had gemaakt om zijn eigen rekening zo veel mogelijk aan te spekken.

Zo hoopte hij miljoenen aan goede doelen te kunnen schenken. Honderden arme, zieke, gehandicapte en achtergelaten kinderen kregen een enorm bedrag van de 63-jarige stille weldoener. Hij liet hen maar liefst 11 miljoen dollar (ongeveer 9,6 miljoen euro) na.

‘Ik wou dat ik hem ontmoet had’

Zo kreeg het Pediatric Interim Care Centre 2,5 miljoen: de grootste donatie ooit voor het centrum dat baby’s van drugsverslaafde moeders opvangt. ‘Dit hadden we nooit kunnen dromen’, reageert de directrice aan AP. ‘Ik wou dat ik hem ontmoet had. En dat hij de kinderen die hij nu redt, had kunnen zien.’ Treehouse, een organisatie voor de opvang van pleegkinderen, kreeg 900.000 dollar. ‘De spaarzaamheid waarin hij leefde, waar hij zijn leven aan heeft gewijd... Het was allemaal hiervoor’, vat een medewerker het samen. ‘Het is een ongelofelijk cadeau voor ons allen om getuige te zijn van deze pure vorm van liefdadigheid en liefde.’