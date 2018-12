Zes doden door zwaar weer in Verenigde Staten

Bij ongelukken in de Verenigde Staten door sneeuwstormen, windstoten en zware regens zijn de voorbije dagen al zeker zes mensen omgekomen.

Tijdens de feestdagen zijn veel Amerikanen onderweg naar of aan het terugkeren van familie en vrienden. Een sneeuwstorm heeft grote delen van het land getroffen, van het centrale deel tot het zuidwesten. Daardoor ligt in sommige streken 20 tot 30 cm sneeuw. Tegelijkertijd krijgt het zuidoosten te maken met stortregens die nog tot maandag zouden duren.

Een eerdere balans maakte melding van drie doden, maar dat aantal is zaterdag verdubbeld. In Minnesota vielen twee doden: een man van 51 kwam om bij een auto-ongeval, en een 47-jarige vrouw overleed bij een ongeluk tussen de bus waar ze op zat en een auto. Bij dat ongeluk vielen ook negen gewonden. En in Tennessee kwam een vrouw om die aan het kamperen was met twee vrienden.

Een omvallende boom doodde woensdagavond al een vrouw in Louisiana, en donderdag viel een dode bij een verkeersongeval door gladde wegen in Kansas. Het zesde slachtoffer viel in North-Dakota, bij een ongeval tussen een sneeuwruimer en een auto.

Door de sneeuw zijn sinds donderdag meer dan 1.300 vluchten geannuleerd en 12.200 vluchten vertraagd. Op de Amerikaanse luchthavens heerste daardoor de voorbije dagen chaos.