In de Oost-Turkse provincie Van heeft politieduiker Burak Okten een hondje geadopteerd dat hij zelf heeft gered. Het water was op 100 meter van de oever bevroren, waardoor de puppy niet meer aan land geraakte.

De hond zat vast in een bevroren meer, en de reddingswerkers vreesden dat hij het niet zou halen. De hond was onderkoeld en werd naar een dierenarts gebracht, waar hij al snel herstelde. Na twee dagen mocht de duiker de hond opnieuw in zijn armen nemen. Hij grapte dat ze gegroeid was. ‘Er is een mirakel gebeurd’, zei Okten. ‘Ze kwam terug tot leven.’

Okten besloot de hond te adopteren. Hij gaf hem een nieuwe naam, Buz, wat ijs betekent in het Turks.